Der DAX hat sich am Donnerstag von seiner starken Seite präsentiert. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 23.674,53 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Freitag dürfte es noch ein paar Punkte nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen bei 23.680 Zählern.Heute könnte es aber zu größeren Bewegungen kommen. Der 19. September ist ein großer Verfallstag (Hexensabbat) an der Börse, da an diesem Tag gleichzeitig der Verfall von Aktienoptionen, Indexoptionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
