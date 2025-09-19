EQS-News: Republic Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. September 2025) - Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (das "Unternehmen" oder "Republic") gibt heute eine strategische Zusammenarbeit mit Fireblocks bekannt - der Enterprise-Plattform, der weltweit über 2.200 Organisationen für die sichere Verwahrung und den Betrieb digitaler Vermögenswerte vertrauen. Die Partnerschaft verschafft Republic Zugang zu modernsten Verwahrungs-, Governance- und Risikokontrolllösungen, um seine ETH-denominierte Treasury abzusichern und die Kommerzialisierung seines Attestierungsgeschäfts zu unterstützen. Die Attestierungsplattform von Republic basiert auf Ethereum-Validatoren, die digitale Nachweise über Branchen wie Compliance, Finanzdienstleistungen und Lieferkettenintegrität hinweg ausstellen und verifizieren. Durch die Integration von Fireblocks erhält Republic Zugriff auf Multi-Party-Computation-(MPC)-Custody, hardwaregestützte Schlüsselverwaltung und richtlinienbasierte Governance-Engines, die bereits von führenden Banken, FinTechs und Vermögensverwaltern eingesetzt werden. Diese Fähigkeiten versetzen Republic in die Lage, seine Treasury in Validator-Operationen einzubringen und gleichzeitig ein institutionelles Maß an Sicherheit und Risikokontrolle zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit stärkt die Kommerzialisierungsstrategie von Republic, indem Sicherheit und Risikomanagement in den Kern der Geschäftstätigkeit eingebettet werden. Gemeinsam wollen Republic und Fireblocks einen neuen Maßstab für sichere, konforme und skalierbare Ethereum-basierte Infrastrukturen setzen, die institutionelle Märkte bedienen. Über Republic Technologies Inc. Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Gestützt auf eine ETH-denominierte Treasury betreiben wir eigene Validator- und Attestierungsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen zu gewährleisten. Im Namen des Board of Directors

Daniel Liu, Chief Executive Officer

E-Mail: daniel@republictech.io

https://republictech.io/ Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister haben diese Mitteilung geprüft oder übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Informationen, Schätzungen, Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse widerzuspiegeln, außer wie gesetzlich vorgeschrieben. Oft, aber nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "Ziele", "nimmt an" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) dieser Begriffe erkennen oder an Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen "könnten", "würden", "sollten", "werden" oder "werden könnten" erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die erwarteten Vorteile und Ergebnisse der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Fireblocks, einschließlich der Verbesserung von Governance, Verwahrung und Risikomanagement; die Entwicklung, Skalierbarkeit und Kommerzialisierung der Attestierungsplattform des Unternehmens; die erwarteten Anwendungen und Vorteile Ethereum-basierter Infrastrukturen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, in seinen Treasury- und Validator-Operationen institutionelle Standards zu erreichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem: dass das Unternehmen die Plattform von Fireblocks erfolgreich integrieren wird, dass seine Attestierungsplattform wie erwartet funktionieren wird, dass Ethereum-basierte Infrastrukturen weiterhin von Unternehmen und Institutionen übernommen werden und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Kommerzialisierungsstrategie wie geplant umzusetzen. Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass das Unternehmen die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit mit Fireblocks nicht realisieren kann; dass die Attestierungsplattform des Unternehmens nicht erfolgreich entwickelt oder kommerziell bereitgestellt wird; dass sich Markt- oder regulatorische Rahmenbedingungen nicht wie erwartet entwickeln; oder dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nicht in Einklang mit institutionellen Standards skalieren kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen dar. Es kann keine Garantie für zukunftsgerichtete Aussagen gegeben werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher werden die Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder das Unternehmen noch einer seiner Vertreter geben Zusicherungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Weder das Unternehmen noch einer seiner Vertreter haften in irgendeiner Weise - sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Treu und Glauben oder anderweitig - für die Nutzung dieser Pressemitteilung oder das Vertrauen in die darin enthaltenen Informationen oder für Auslassungen darin. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/267115 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/267115

