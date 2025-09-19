Update - GBC Mittelstandsanleihen Index im August/September 2025

Der Anleihen-Index GBC MAX hat sich über die Sommermonate kontinuierlich nach oben entwickelt und notiert Mitte September 2025 auf einem Allzeithoch von etwa 157 Punkten. Die größten Positionen des GBC MAX stellen nach der Portfolio-Anpassung im August 2025 gegenwärtig die Anleihen der UBM Development AG, der Branicks Group AG, der Photon Energy N.V., der A.S. Air Baltic Corp. und der Semper Idem Underberg AG dar. Diese fünf Positionen machen insgesamt 26,5% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 73,5% verteilen sich demnach auf die weiteren 35 Wertpapiere im Index. Der durchschnittliche Zinskupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,55%, die durchschnittliche Rest-Laufzeit der Index-Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,65 Jahre.

Emittentin im Fokus: PNE AG

Die PNE AG mit Sitz in Cuxhaven ist ein führender Entwickler im Bereich erneuerbare Energien und realisiert Wind- und Solarprojekte sowie Energielösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen ...

