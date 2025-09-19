Datum der Anmeldung:
17.09.2025
Aktenzeichen:
B11-63/25
Unternehmen:
Stellantis Auto SAS, Poissy (FRA) und Pacific (BC) Bidco Limited, Colchester (GBR); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehörteilen
© 2025 Bundeskartellamt