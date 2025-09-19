Datum der Anmeldung:
12.09.2025
Aktenzeichen:
B1-134/25
Unternehmen:
GS Die Genossenschaft eG, Schneiderkrug und Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG, Schweringen/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Düngemittel, Getreide, Landhandel, Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Ölsaaten
