In den vergangenen Handelstagen zählten neben den KI-Aktien und Chipherstellern auch die Quantenwerte D-Wave, IonQ und Honeywell zu den großen Gewinnern. Der Strom an guten Nachrichten treibt dabei auch den Quanten Computing Index auf ein neues Rekordhoch. Darum ist dieser AKTIONÄR-Index die optimale Beimischung fürs Depot.In der Welt der Quantenunternehmen überschlagen sich aktuell die Ereignisse. Rückblick: Am 17. September 2025 veranstaltete D-Wave Quantum erstmals die "Qubits Japan" unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär