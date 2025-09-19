Unterföhring (ots) -In welchem Bundesland liegt die Altmark? Worauf weist das A-Schild hin, das an manchen Lkw angebracht ist? Was ist eine Prächtige Fetthenne? Die Männer-Nationalelf welches Landes hat noch nie ein Fußball-WM-Finale verloren? Wer die Antworten auf diese und ähnliche Fragen kennt, könnte schon am Samstagabend live bei Joko & Klaas 100.000 Euro gewinnen.Nicht in einem Studio, sondern irgendwo in Deutschland veranstalten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ab Samstag (20. September 2025) wöchentlich um 20:15 Uhr "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". In vier neuen Folgen hat das Duo vier neue, überraschende Orte gefunden und lädt alle Zuschauer:innen ein, live auf ProSieben und auf Joyn zu quizzen.Vom Sofa direkt in die Live-Show: Alle können Joko & Klaas an ihrem mobilen Quizstudio besuchen und um 100.000 Euro spielen. Wo ESGQ am Samstag seine Quizpulte aufschlagen wird? Das bleibt bis zum Start der Sendung um 20:15 Uhr ein Geheimnis.Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Auszeichnung): Die ProSieben-Show von Joko & Klaas gewinnt als beste Unterhaltungsshow den Deutschen Fernsehpreis 2025.Der sehr gute Weg zur hohen Gewinnsumme von 100.000 EuroTeamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken sind nötig, um "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für sich zu entscheiden und sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen. Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab 20. September 2025, samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: ESGQPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6120882