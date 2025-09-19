Bern - Die Stromverteilnetzbetreiberin BKW Power Grid unterstützt im Könizer Ortsteil Mittelhäusern ein Pilotprojekt zur Versorgung ausschliesslich mit erneuerbarer Energie. Laut der Gemeinde bestätigte eine Machbarkeitsstudie die Eignung des Dorfs für einen geplanten Testbetrieb, wie die BKW am Freitag mitteilte. Ab November 2025 wird das dreijährige Projekt starten. Es soll aufzeigen, ob und wie eine möglichst regionale Energieversorgung für Strom, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab