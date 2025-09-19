Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/09/2025
FR0013230612
1 884
19.2487
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/09/2025
FR0013230612
4 276
19.7158
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/09/2025
FR0013230612
1 521
19.3793
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/09/2025
FR0013230612
1 463
19.0767
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/09/2025
FR0013230612
1 288
19.1835
XPAR
TOTAL
10 432
19.4270
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250919037818/en/
Contacts:
Tikehau Capital