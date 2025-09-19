Die Aktie von Novo Nordisk präsentiert sich auch zum Wochenschluss stark und kann weitere Zugewinne verzeichnen. Unterstützung erhielt das Papier zuletzt von starken Studiendaten zum Medikamente Ozempic, die für Ozempic bessere Eigenschaften bescheinigten als für das Konkurrenzmittel Dulaglutide von Eli Lilly. Und demnächst stehen weitere spannende Daten an. DER AKTIONÄR verrät, welche das sind und welche Hürden die Aktie von Novo Nordisk charttechnisch jetzt nehmen muss.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär