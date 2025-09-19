Zürich - Colliers Switzerland geht mit dem Genfer Immobilienberatungsunternehmen Jouan - de Rham SA eine Partnerschaft ein. In einem nächsten Schritt ist die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft geplant. Ziel der Partnerschaft ist es, die Kompetenzen beider Unternehmen ab sofort zu bündeln und die schweizerische wie auch internationale Kundschaft noch umfassender zu betreuen. Jouan - de Rham hat mehrere Standorte in der Romandie und ist auf Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab