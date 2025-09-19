ZEAL übertrifft weiterhin die Erwartungen in einem verhaltenen Jackpot-Umfeld und hebt die Prognose für Umsatz und EBITDA im GJ25 an, da die strategischen Initiativen nun klar Früchte tragen. Das Upgrade spiegelt stärkere als erwartete Bruttomargen wider, die im Jahresverlauf über 17% liegen (vs. ~16% erwartet), getrieben durch einen vorteilhaften Produktmix mit herausragenden Beiträgen aus der vierten Traumhausverlosung (Haus in St. Peter-Ording) sowie einer starken Performance der Lottoclubs. Mit Blick nach vorn könnten weitere Rollovers des aktuellen 120 Mio. EUR Eurojackpots kurzfristig zusätzliches Aufwärtspotenzial bieten. Wir erhöhen unsere Schätzungen, heben das Kursziel von 63,50 EUR auf 65,00 EUR an und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
