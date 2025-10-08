Das dritte Quartal 2025 steht kurz bevor, die Ergebnisse werden am 5. November erwartet. Das Quartal verlief in einem voraussichtlich positiven Jackpot-Umfeld: Eurojackpot verzeichnete zwei aufeinanderfolgende Peaks und einen durchschnittlichen Hauptgewinn von EUR 56,5 Mio. (vs. EUR 41 Mio. im Vorjahr), was zu einer starken Spieleraktivität und 28 % höheren Einsätzen führte. Dagegen fehlte 6aus49 der Schwung - die durchschnittlichen Jackpots fielen auf EUR 9 Mio., die Einsätze gingen um 10 % yoy zurück. Vor diesem Hintergrund erwarten wir ein Gruppenumsatzwachstum von rund +25% yoy und eine EBITDA-Marge von etwa 30% (+1pp yoy), was solide Kundenbindung widerspiegelt, aber auch höhere Marketing- und Produktinvestitionen im zweiten Halbjahr. Allerdings lässt sich ein Margen-Upside nicht ausschließen, falls die Ausgaben geringer ausfallen als geplant. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 scheint gut erreichbar und dürfte sich sogar am oberen Ende der Spanne einpendeln, falls Q4 keinen oder nur einen Jackpot-Peak aufweist. Mit neuen wachstumsstarken Verticals und strikter operativer Disziplin bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 65,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se





© 2025 mwb research