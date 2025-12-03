Auf der deutschen Select Conference von mwb research hat CFO Andrea Behrendt das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory von ZEAL Network neu entfacht und auf anhaltendes zweistelliges Wachstum sowie steigende Margen hingewiesen. Mit einem Marktanteil von 44% nutzt ZEAL das unterdurchdrungene Online-Lotteriemarkt in Deutschland, wo die digitale Durchdringung von derzeit 29% im Laufe der Zeit voraussichtlich auf 50-70% ansteigen wird. Da das Unternehmen in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und begrenztem Wettbewerb durch die fragmentierte DLTB tätig ist, ist ZEAL gut positioniert, um von diesem strukturellen Wandel zu profitieren, dank seiner deutschlandweiten Reichweite und Marketingeffizienz. Bemerkenswert ist, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens eine starke operative Hebelwirkung unterstützt, wobei 80-85% der zusätzlichen Einnahmen direkt auf den Gewinn entfallen. Währenddessen treiben neue Bereiche -- charity lotteries and games -- bereits die Wachstumskurve und mix. Gestützt durch eine starke Cash-Generierung bleibt die Perspektive von ZEAL eine der komplementären Wertschöpfung, die auf dem strukturellen Marktwachstum und disziplinierter Umsetzung beruht. Daher bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 67,00 EUR. Sehen Sie das vollständige Video hier: https://research-hub.de/events/video/2025-12-02-10-30/TIMA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se





© 2025 mwb research