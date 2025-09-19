Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.09.2025 Kursziel: 10,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Roadshow-Feedback: Mittelfristiges LIDE-Potenzial überstrahlt Gewinnwarnung



Wir waren am Mittwoch mit Dr. Klaus Fiedler, CEO der LPKF Laser & Electronics SE, in Frankfurt auf Roadshow. Wenige Tage nach der Gewinnwarnung vom 15.09. waren die Gründe für den gesenkten Ausblick sowie die Perspektiven im Bereich LIDE im Fokus der Investoren. Zudem konnte Dr. Fiedler einen ausführlichen Blick auf das neue Projekt North Star geben.



Investitionszurückhaltung während Zolldiskussionen führen zu Prognosesenkung: LPKF hat am Montag per Ad-Hoc mitgeteilt, dass die Umsatzprognose für 2025 von zuvor 125-140 Mio. EUR auf 115-125 Mio. EUR und die Erwartung für die adj. EBIT-Marge von 6-9% auf 0-5% reduziert wird. Hauptgrund war ein rund viermonatiger Stillstand im Auftragseingang durch die Zolldiskussionen, die bei vielen Kunden zu Unsicherheit und Projektverschiebungen führten. Während die Abrufe von Kunden aus Nordamerika sich nach Festlegung der Zollsätze zeitnah erholten, reagierten europäische und asiatische Kunden laut LPKF weiterhin zögerlich und teilweise mit einer Neuausrichtung ihrer Lieferketten. Infolge dessen dürfte der Auftragseingang auch in Q3 sehr schwach ausfallen und deutlich unterhalb des Vorjahres liegen. Nachdem wir unsere Prognosen bereits vor dem H1-Bericht angepasst hatten, senken wir diese erneut sowohl auf der Top Line als auch der Bottom Line. Aufgrund der hohen Bruttomarge schlägt sich ein verringerter Umsatz nahezu vollständig im Ergebnis nieder, sodass wir unsere Ergebnisprognose von einer EBIT-Marge i.H.v. zuvor 5,6% auf nun 0,8% im laufenden Geschäftsjahr anpassen.



Statusupdate LIDE: Im Display-Bereich hat LPKF im Dezember 2024 den ersten Serienauftrag mit einem Volumen im mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich erhalten. Den Total Adressable Market für die LIDE-Anlagen beziffert CEO Dr. Fiedler bei aktuell rund 20 Mio. jährlich verkaufter Foldable Smartphones auf rund 100 Mio. EUR und rechnet mit weiteren Folgeaufträgen in der Zukunft.



Noch attraktiver ist u.E. jedoch der Halbleiterbereich. Hier ermöglicht die LIDETechnologie die Fertigung von Glassubstraten, welche in der Halbleiterfertigung leistungsfähigere Schaltkreise ermöglichen und u.a. im Advanced Packaging eingesetzt werden. In diesem Feld beliefert LPKF nahezu allen relevante Akteure mit einzelnen Anlagen und ersten Folgebestellungen, die erwartete großvolumige Order konnte bisher jedoch nicht vermeldet werden. Gleichzeitig deuten Aussagen der Industrie weiter darauf hin, dass Glassubstrate in den kommenden Jahren der nächste Entwicklungsschritt im Advanced Packaging sind, wodurch LPKF optimal positioniert scheint. Wir gehen dementsprechend weiterhin von einem signifikanten Auftragsgewinn in den kommenden Quartalen aus.



Intiative North Star soll Kostenstruktur flexiblisieren: Mit dem neu gestarteten Programm 'North Star" reagiert LPKF auf die aktuell hohe Ergebnisvolatilität bei Umsatzschwankungen. Damit soll künftig der Fixkostenanteil verringert werden, sodass eine reduzierte Umsatzprognose zu geringeren Änderungen in der EBIT-Marge führt. Neben der Flexibilisierung der Fixkosten dürften zudem Produktionsstandorte konsolidiert sowie Effizienzsteigerungen in F&E, Vertrieb, Verwaltung und Service erreicht werden. Das Programm ist auf rund zwei Jahre angelegt und geht strategisch über klassische Kostensenkungen hinaus, indem es Strukturen und Prozesse dauerhaft widerstandsfähiger und skalierbarer machen soll.



Fazit: Kurzfristig belasten die Unsicherheiten in den Endmärkten aufgrund der Zollthematik sowie die schwache Orderlage die Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres. Mit 'North Star" adressiert LPKF jedoch die strukturelle Volatilität des Geschäftsmodells und schafft die Grundlage für profitables Wachstum, welches durch Auftragsgewinne im LIDE-Bereich erzielt werden soll. In den kommenden Quartalen gehen wir von Impulsen durch größere Auftragsgewinne aus, sodass wir die Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 10,00 EUR bestätigen.







