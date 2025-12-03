Anzeige
Mittwoch, 03.12.2025
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
WKN: A16140 | ISIN: DE000A161408 | Ticker-Symbol: HFG
Xetra
03.12.25 | 18:36
6,038 Euro
+0,53 % +0,032
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELLOFRESH SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,9586,04622:57
5,9626,04021:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMADEUS FIRE
AMADEUS FIRE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMADEUS FIRE AG43,350-0,69 %
AUMOVIO SE37,760+2,33 %
DEUTSCHE BOERSE AG224,70-0,09 %
FORMYCON AG24,000+5,03 %
GERRESHEIMER AG26,280+2,58 %
HELLOFRESH SE6,038+0,53 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE5,900+1,90 %
OTTOBOCK SE & CO KGAA71,30-0,28 %
PROCREDIT HOLDING AG8,300-0,48 %
STRATEC SE23,350-0,64 %
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA7,935+1,99 %
TKMS AG & CO KGAA65,25+1,24 %
VERBIO SE18,860+1,34 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.