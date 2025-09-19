DJ PTA-PVR: B+S Banksysteme AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

B+S Banksysteme AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

München (pta000/19.09.2025/12:23 UTC+2) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten B+S Banksysteme AG, Elsenheimerstraße 57, 80687 München, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1. Axxion S.A.

3. Datum der Schwellenberührung 18.09.2025

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 3,62 6.209.933 Letzte Veröffentlichung 9,98

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, -- direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in % 225.000 0 3,62 0,00

