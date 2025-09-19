MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 16 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit dem Eingang mehrerer verbindlicher Kaufofferten nehme der Verkauf des Wassermanagementgeschäfts Gestalt an, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf entsprechende Aussagen des Unternehmens. Der Preis dürfte mindestens 850 Millionen Euro betragen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 11:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1H8BV3
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 11:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1H8BV3
© 2025 dpa-AFX-Analyser