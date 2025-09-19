Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.09.2025 Kursziel: 61,00 EUR (zuvor: 60,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

ZEAL hebt wie erwartet die Prognose für 2025 an - Prognosen und Kursziel erneut erhöht



Die ZEAL Network SE hat gestern nach Börsenschluss per Adhoc-Mitteilung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angehoben. Dieser Schritt kommt für uns nicht überraschend und untermauert unsere positive Einschätzung, die wir bereits in unserem Kommentar vom 6. August 2025 dargelegt hatten. Damals hatten wir die ursprüngliche Prognose als zunehmend konservativ eingestuft und eine Anhebung in der zweiten Jahreshälfte für wahrscheinlich gehalten.



Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in einer Bandbreite von 205 bis 215 Mio. EUR (bisher: 195 bis 205 Mio. EUR). Noch deutlicher fällt die Anhebung beim operativen Ergebnis aus: Das EBITDA soll nun zwischen 63 und 68 Mio. EUR liegen (bisher: 55 bis 60 Mio. EUR). Als Gründe für die angehobene Erwartung führt das Management eine verbesserte Lotterie-Bruttomarge und die positive Entwicklung der Soziallotterie 'Traumhausverlosung" an.



Diese Begründung deckt sich mit unserer Analyse. In unserem letzten Kommentar hatten wir bereits hervorgehoben, dass das Verlosungsformat 'Dream House" die ursprünglichen Erwartungen übertrifft und wir es als einen wesentlichen Wachstumsund Profitabilitätstreiber für ZEAL betrachten. Die nun erfolgte Prognoseanpassung bestätigt diese Einschätzung eindrücklich und dürfte aber auch der erneut postiven Entwicklung des Eurojackpost in Q3 geschuldet sein.



[Grafik]



Fazit: Die angehobene Prognose ist ein klares Zeichen der operativen Stärke von ZEAL. Die neue EBITDA-Zielspanne liegt nun signifikant über unserer bisherigen Schätzung von 61,6 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2025. Die positive Dynamik, die sich bereits in den soliden Q2-Zahlen zeigte, hat sich damit weiter verfestigt. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 61,00 EUR (zuvor: 60,00 EUR). Die jüngsten Entwicklungen untermauern dieses Ziel nachhaltig. Jede Kursschwäche bleibt daher aus unserer Sicht eine klare Kaufgelegenheit.







