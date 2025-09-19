DJ Fitch bestätigt MTU mit BBB - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat ihre langfristige Bonitätsnote für MTU Aero Engines mit BBB bestätigt. Der Ausblick für das Rating sei nach wie vor stabil, teilte Fitch Ratings mit.

Die Bestätigung spiegele das moderate Geschäftsprofil und die anhaltend solide Finanzlage des DAX-Konzerns wider, trotz der Beeinträchtigungen durch den Rückruf von GTF-Turbofan-Triebwerken. Die Robustheit des Konzerns werde durch eine konservative Finanzpolitik und eine robuste Nachfrage sowohl im zivilen als auch im militärischen Endmarkt untermauert.

Die Ratinganalysten gehen davon aus, dass die wichtigsten Kreditkennzahlen von MTU weitgehend innerhalb der für das Rating relevanten Bandbreite bleiben werden, was den stabilen Ausblick stützt. Die mit dem GTF-Rückruf verbundenen Zahlungsmittelabflüsse dürften das Finanzprofil nicht wesentlich beeinträchtigen, trotz einer vorübergehenden Auswirkung auf die Generierung von freiem Cashflow (FCF) in den Jahren 2025 und 2026.

September 19, 2025

