Die EU empfiehlt die Zulassung des neuen Diabetes-Medikaments Kyinsu von Novo Nordisk. Patienten könnten bald eine wöchentliche, bessere Kontrolle erhalten.Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat die Zulassung des wöchentlich verabreichten Diabetes-Medikaments Kyinsu von Novo Nordisk empfohlen. Die Entscheidung ebnet den Weg für Patienten in der Europäischen Union, eine zusätzliche Behandlungsoption zur Kontrolle von Typ-2-Diabetes zu erhalten. Kyinsu ist eine Kombination aus Insulin und Semaglutid, dem Wirkstoff des bekannten Medikaments Ozempic. In klinischen Studien zeigte die Therapie, dass sie Patienten mit Typ-2-Diabetes nicht nur hilft, ihren Blutzucker zu regulieren, sondern auch
