Novo Nordisk vor dem Comeback?
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|52,24
|52,25
|16:49
|52,24
|52,28
|16:49
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:32
|NOVO NORDISK A/S zündet nächste Kursrakete - jetzt dabei!
|15:21
|Novo Nordisk vor dem Comeback?
|Novo Nordisk vor dem Comeback
► Artikel lesen
|15:19
|Schlucken und fasten: Abnehmtablette schickt Aktie von Novo Nordisk in die Höhe
|14:23
|Novo Nordisk im Fokus: Nach Wegovy: Diese neue Therapie könnte die Aktie weiter antreiben!
|© Foto: Blondet Eliot/ABACA - abacaDie EU empfiehlt die Zulassung des neuen Diabetes-Medikaments Kyinsu von Novo Nordisk. Patienten könnten bald eine wöchentliche, bessere Kontrolle erhalten.Die Europäische...
► Artikel lesen
|13:31
|NOVO NORDISK A/S: Jetzt könnte der Durchbruch knallen!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NOVO NORDISK A/S
|52,28
|-0,51 %