FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursrally tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Verfall von Aktien- und Indexoptionen an den Terminbörsen sorgte für moderate Bewegungen. An den vier Verfalltagen im Jahr können Aktienkurse und Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Mehr Kursdynamik könnte sich aber noch am späteren Nachmittag und zur Schlussauktion entwickeln.

Der Dax notierte zuletzt 0,2 Prozent tiefer bei 23.633 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenminus von rund 0,3 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitagnachmittag 0,6 Prozent auf 30.284 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Im Anlegerfokus steht auch ein angekündigtes Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, welches das Schicksal der Social-Media-Plattform TikTok bestimmen und die bilateralen Handelsspannungen verringern könnte. Das Gespräch könnte auch zu einem persönlichen Treffen beider Staatschefs mit einer umfassenderen Agenda führen, darunter Diskussionen über geopolitische Fragen, Handelshemmnisse und eine mögliche chinesische Bestellung von Boeing-Flugzeugen.

Am zweiten Handelstag nach der Abspaltung zogen die Kurse des Reifenherstellers Continental und des Autozulieferers Aumovio um 1,6 beziehungsweise 3,6 Prozent an. Mehrere Analysten äußerten sich positiv zu Aumovio, Kaufempfehlungen gab es von der Deutschen Bank und der UBS. Conti will sich auch noch von der Kunststofftechniksparte Contitech trennen. Bereits 2021 hatten die Hannoveraner die Antriebssparte Vitesco abgespalten, die mittlerweile im Schaeffler -Konzern aufgegangen ist.

Die Papiere von Scout24 reagierten mit einem Kursabschlag von 4,1 Prozent auf einen Zukauf des Immobilienplattform-Betreibers. Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liegt bei 153 Millionen Euro. Scout24 will die Akquisition über Barmittel und bestehende Kreditlinien finanzieren. Ab kommenden Montag steigt die Aktie von Scout24 vom MDax in den Dax auf.

Die Aktien von Ströer erholten sich von anfänglich deutlichen Verlusten und dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Zuletzt notierten sie 0,8 Prozent im Plus. Der Werbevermarkter hatte seinen Ausblick gesenkt. Die gekappten Jahresziele dürften die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis 2025 um fünf Prozent sinken lassen, schätzt JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Langfristig glaubt der Experte aber an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten.

Der Autozulieferer Stabilus streicht 450 Arbeitsplätze. Das Sparprogramm soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig sichern. Während die Kosten des Umbaus im laufenden Jahr deutlich am Konzerngewinn zehren, hält Stabilus-Chef Michael Büchsner an seinen Zielen für das Tagesgeschäft fest. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Die Titel des Spezialisten für Kofferraum-Gasfedern waren mit minus 5,0 Prozent das Schlusslicht im SDax .

Gespräche über einen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts kommen bei den Anlegern der Norma Group weiter gut an. Am Donnerstagnachmittag war die erste Freude nach der Bekanntgabe verbindlicher Kaufgebote und fortgeschrittener Verhandlungen mit einer kleinen Anzahl an Bietern noch schnell verpufft. Am Freitag ging es für den Kurs aber zuletzt um 5,5 Prozent hoch./edh/men

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



DE0005439004, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE0007493991, DE000A1H8BV3, DE000A12DM80, DE000STAB1L8, DE000AUM0V10