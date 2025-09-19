Kali Metals setzt auf Gold - Lithium bleibt Teil der Strategie

Anzeige / Werbung
Kali Metals hat im Jahresbericht 2025 betont, dass sich das Unternehmen neu ausrichtet. Im Mittelpunkt steht das Marble-Bar-Projekt in der Region Pilbara, wo nach Angaben des Managements hochgradige Goldfunde gemacht wurden. Dort sollen die ersten Bohrungen vorbereitet werden. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen, dass Lithium - insbesondere im Higginsville-Distrikt - weiterhin ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibe.
Kali Metals hat im Jahresbericht 2025 betont, dass sich das Unternehmen neu ausrichtet. Im Mittelpunkt steht das Marble-Bar-Projekt in der Region Pilbara, wo nach Angaben des Managements hochgradige Goldfunde gemacht wurden. Dort sollen die ersten Bohrungen vorbereitet werden. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen, dass Lithium - insbesondere im Higginsville-Distrikt - weiterhin ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibe.
Gold als neuer Schwerpunkt
Laut Non-Executive Chairman Luke Reinehr hätten die Entdeckungen in Marble Bar die Unternehmensstrategie geprägt. Das Management sehe dort eine bedeutende Chance, die es im Rahmen eines
Bohrprogramms zu bestätigen gelte. Lithium solle jedoch bewusst weiterentwickelt werden, um die Diversifizierung sicherzustellen.
Besondere Aufmerksamkeit gelte den drei Gold-Prospekten Tiger, Sherman und Churchill. Am Sherman-Prospekt seien Proben mit bis zu 87,9 Gramm Gold pro Tonne Gestein nachgewiesen worden. Am Churchill-Prospekt habe der Höchstwert bei 28,4 g/t gelegen, am Tiger-Prospekt bei 19,2 g/t. Diese Werte stammten aus sogenannten Rock-Chip-Proben, also Stichproben an der Oberfläche, die erste Hinweise auf mögliche Lagerstätten lieferten, aber durch Bohrungen bestätigt werden müssten. Nach Angaben des Unternehmens erreichten die mineralisierten Zonen an der Oberfläche teils Breiten von bis zu 30 Metern.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)