Kali Metals setzt auf Gold - Lithium bleibt Teil der Strategie

Kali Metals hat im Jahresbericht 2025 betont, dass sich das Unternehmen neu ausrichtet. Im Mittelpunkt steht das Marble-Bar-Projekt in der Region Pilbara, wo nach Angaben des Managements hochgradige Goldfunde gemacht wurden. Dort sollen die ersten Bohrungen vorbereitet werden. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen, dass Lithium - insbesondere im Higginsville-Distrikt - weiterhin ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibe.

Gold als neuer Schwerpunkt

Laut Non-Executive Chairman Luke Reinehr hätten die Entdeckungen in Marble Bar die Unternehmensstrategie geprägt. Das Management sehe dort eine bedeutende Chance, die es im Rahmen eines Bohrprogramms zu bestätigen gelte. Lithium solle jedoch bewusst weiterentwickelt werden, um die Diversifizierung sicherzustellen.



Besondere Aufmerksamkeit gelte den drei Gold-Prospekten Tiger, Sherman und Churchill. Am Sherman-Prospekt seien Proben mit bis zu 87,9 Gramm Gold pro Tonne Gestein nachgewiesen worden. Am Churchill-Prospekt habe der Höchstwert bei 28,4 g/t gelegen, am Tiger-Prospekt bei 19,2 g/t. Diese Werte stammten aus sogenannten Rock-Chip-Proben, also Stichproben an der Oberfläche, die erste Hinweise auf mögliche Lagerstätten lieferten, aber durch Bohrungen bestätigt werden müssten. Nach Angaben des Unternehmens erreichten die mineralisierten Zonen an der Oberfläche teils Breiten von bis zu 30 Metern.