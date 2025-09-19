Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA70337R1073 Patriot Battery Metals Inc. 19.09.2025 CA73015G1046 PMET Resources Inc. 22.09.2025 Tausch 1:1
US37954A2042 Global Medical REIT Inc. 19.09.2025 US37954A3032 Global Medical REIT Inc. 22.09.2025 Tausch 5:1
CA6739101054 New Earth Resources Corp. 19.09.2025 CA6438181076 New Earth Resources Corp. 22.09.2025 Tausch 10:1
