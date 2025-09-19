Hallo zum "eMobility Update' von electrive. Wir stellen Ihnen vor dem Wochenende den neuen Mitsubishi Eclipse Cross für den europäischen Markt vor. Das neue Elektro-SUV teilt sich die Technik mit dem Renault Scenic E-Tech und soll in Frankreich vom Band laufen. Hier sind die Details! Mitsubishi wagt ein Comeback auf dem europäischen Elektro-Markt - mit der Weltpremiere des neuen Eclipse Cross. Das Modell ist das erste vollelektrische SUV der Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
