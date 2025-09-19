Citi senkt das Rating für Intel auf "Verkaufen" und warnt vor begrenztem Potenzial der Nvidia-Partnerschaft. Trotz eines Kursziels von 29 US-Dollar sieht die Bank wenig Chancen für langfristigen Erfolg von Intel im KI-Chipgeschäft. Die Aktie von Intel erhält einen Dämpfer: Die US-Bank Citi hat ihre Einschätzung für den Technologieriesen von "Neutral" auf "Verkaufen" gesenkt. Grund dafür ist die jüngste Partnerschaft mit Nvidia, die aus Sicht der Citigroup wenig Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de