FedEx ist stärker als erwartet in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn übertrafen die Prognosen, was dem Kurs deutlichen Auftrieb verleiht.Umsatz und Gewinn über Markterwartung Im ersten Quartal erzielte FedEx einen Umsatz von 22,24 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit geringeren Erlösen gerechnet. Noch deutlicher fiel der Gewinn pro Aktie ins Gewicht. Mit 3,83 US-Dollar lag das bereinigte Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
