© Foto: Kevin Wolf - FR33460 APJPMorgan warnt, dass FedEx trotz laufender Umstrukturierung unter wachsendem Wettbewerbsdruck und schwierigen Marktbedingungen ins Straucheln geraten könnte.Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (FDX) gesenkt. Analyst Brian Ossenbeck stufte das Papier von "Overweight" auf "Neutral" herab und reduzierte das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar. Trotz eines möglichen Aufwärtspotenzials von rund 13 Prozent sehen die Analysten derzeit mehr Risiken als Chancen. Strategische Transformation trifft auf schwierige Marktbedingungen FedEx befinde sich zwar in einem umfassenden Transformationsprozess, der auf höhere Kapitaleffizienz, drastische …Den vollständigen Artikel lesen ...
