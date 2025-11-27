Einschließlich der Baukosten könnte das Projekt innerhalb von sechs Jahren 9,9 Milliarden GBP (13 Milliarden USD) zur regionalen Wirtschaft beitragen und zusätzlich 7.800 Arbeitsplätze im Baugewerbe und anderen örtlichen Branchen schaffen.

Das neue Gebäude würde dann Platz für bis zu 12.000 Beschäftigte bieten und als Hauptsitz des Unternehmens in Großbritannien sowie dessen wichtigste Niederlassung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) dienen. JPMorganChase ist ein wichtiger Arbeitgeber in Großbritannien mit insgesamt 23.000 Beschäftigten.

JPMorganChase leistet bereits einen jährlichen Beitrag von fast 7,5 Milliarden GBP (9,8 Milliarden USD) zur regionalen Wirtschaft und sichert rund 38.000 Arbeitsplätze in angrenzenden Branchen.

Mit einer Bruttonutzfläche von mehr als drei Millionen Quadratfuß (280.000 Quadratmeter) würde das Gebäude zu den größten und modernsten Europas zählen und Londons Status als führendes Finanzzentrum auf der globalen Bühne stärken.

Die Pläne stehen unter dem Vorbehalt, dass das Geschäftsumfeld in Großbritannien weiterhin positiv bleibt und das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen und Vereinbarungen erhält.

Ergänzend zum Ausbau seiner physischen Präsenz plant JPMorganChase, seine Geschäftsaktivitäten in Großbritannien auszuweiten und seine "Security and Resiliency Initiative" einzuführen, die spezielle Finanzierungslösungen für wichtige strategische Bereiche wie Verteidigung und Luftfahrt, Energieunabhängigkeit sowie Lieferketten für kritische Mineralien und fortschrittliche Fertigung bereitstellt.

JPMorganChase präsentiert seine Pläne für einen neu zu errichtenden Tower mit einer Fläche von rund drei Millionen Quadratfuß (etwa 280.000 Quadratmeter) in London. Dieses transformative Projekt würde dem Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen eröffnen, indem es herausragende Arbeitsplätze für bis zu 12.000 Beschäftigte bietet und damit Londons Position als globaler Finanzstandort weiter stärkt. Die Pläne stehen unter dem Vorbehalt eines weiterhin positiven Geschäftsumfelds in Großbritannien und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Vereinbarungen auf nationaler und kommunaler Ebene.

Artist's impression: The view from JPMorganChase's Riverside office

Das Gebäude, in dem die Hauptniederlassung des Unternehmens in Großbritannien und dessen bedeutendste Präsenz in EMEA untergebracht sein werden, soll im Riverside-Quartier in Canary Wharf entstehen. Die Pläne sehen vor, Mitarbeitern und Kunden ein einzigartiges Arbeitsumfeld mit freiem Blick über die Themse bis ins Zentrum Londons zu bieten.

Entworfen wird das Gebäude von dem britischen Architekturbüro Foster Partners, das auch den ikonischen globalen Hauptsitz des Unternehmens in der 270 Park Avenue in New York City erschaffen hat. Die Bauphase wird voraussichtlich sechs Jahre dauern und beginnen, sobald die erforderlichen Genehmigungen und Vereinbarungen vorliegen. Die Canary Wharf Group ist als Bauunternehmen an dem Projekt beteiligt und wird von Sir George Iacobescu unabhängig beraten.

Jamie Dimon, Chairman und CEO bei JPMorganChase, kommentiert: "Seit mehr als tausend Jahren ist London ein Handels- und Finanzzentrum. Es ist für die Gesundheit der britischen Wirtschaft von zentraler Bedeutung, dass London auch weiterhin ein pulsierender Standort für Finanzen und Wirtschaft bleibt. Dieses Gebäude wird unser dauerhaftes Engagement für die Stadt, Großbritannien, unsere Kunden und unsere Angestellten symbolisieren. Die Förderung des Wirtschaftswachstums eine der Prioritäten der britischen Regierung war ein entscheidender Faktor bei dieser Entscheidung."

Während der Bauphase wird JPMorganChase außerdem Modernisierungsmaßnahmen im Innenbereich seines bestehenden Gebäudes in der 25 Bank Street durchführen. Laut einer unabhängigen Studie, die die Bank bei einer großen Beratungsfirma in Auftrag gegeben hat, könnte das Gesamtprojekt in den nächsten sechs Jahren etwa 9,9 Milliarden GBP (13 Milliarden USD) zur britischen Wirtschaft beitragen und mehr als 7.800 Arbeitsplätze im Baugewerbe und anderen regionalen Branchen schaffen. Ferner wurde ermittelt, dass JPMorganChase mit seinen 13.000 Angestellten und seiner Geschäftstätigkeit in London jährlich fast 7,5 Milliarden GBP (9,8 Milliarden USD) zur regionalen Wirtschaft beiträgt und 38.000 Arbeitsplätze im gesamten angrenzenden Ökosystem unterstützt.

Rachel Reeves, Finanzministerin von Großbritannien, erklärt: "Mein Haushaltsplan setzt verstärkt auf Wachstum, indem er die Rahmenbedingungen für Investitionen und unternehmerischen Erfolg schafft. Ich bin begeistert, dass JPMorganChase London als Standort für sein neues, markantes Gebäude ausgewählt hat ein Vertrauensbeweis im Wert von mehreren Milliarden GBP für die britische Wirtschaft und die Wachstumspläne dieser Regierung, die auf einem Fundament der Stabilität gründen."

Sadiq Khan, Bürgermeister von London, sagt: "Die historische Investition von JPMorganChase in ein neues Gebäude in London ist ein enormes Bekenntnis zur Zukunft der Hauptstadt und ein Beweis für unseren bleibenden Status als globaler Hub für Finanzen, Innovation und Fachkräfte. London ist offen für Investitionen und die dadurch geschaffenen Chancen. Dank dieses wichtigen Engagements werden Arbeitsplätze entstehen und Londons Rolle als Zentrum der Weltwirtschaft weiter gestärkt. Damit wird das Wachstum in ganz Großbritannien beflügelt."

Lutfur Rahman, Exekutiv-Bürgermeister des Londoner Borough of Tower Hamlets,betont: "Als Bürgermeister von Tower Hamlets bin ich stolz auf den Erfolg von Canary Wharf, das Investitions- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Anwohner schafft und das Ökosystem rund um lokale Unternehmen belebt. Diese Mitteilung von JPMorganChase ist eine gute Nachricht für die langfristige Entwicklung unseres Bezirks. Wir begrüßen die Möglichkeiten, die diese Investition eröffnet die Anlage eines neuen Parks von Weltformat an der Themse und die Schaffung eines gemeinsamen Raums, den unser Bezirk, die Londoner und die Besucher unserer Stadt genießen können."

Moderner öffentlicher Raum und Investition in die Angestellten

Im Zuge der Kooperation mit der Canary Wharf Group sind unter anderem eine neue öffentliche Parkanlage rund um das Gebäude, eine Neugestaltung des Canary Wharf-Docks und eine bessere Anbindung an das Ufergebiet von Canary Wharf geplant. Das Gebäude selbst wird außergewöhnliche Teamarbeits- und hochmoderne Handelsräume bieten. Für das physische und emotionale Wohlbefinden der Mitarbeiter sorgen Einrichtungen wie Terrassen und Dachterrassen, Wellnessbereiche, Stillräume, Restaurants und Cafés sowie ausreichend Fahrradstellplätze.

Conor Hillery, Co-CEO bei JPMorganChase, EMEA, erklärt: "Es bestehen keine Zweifel an der anhaltenden Attraktivität Londons als Finanzzentrum von Weltklasse, und diese Investition würde dies eindrucksvoll unter Beweis stellen. Unsere Mitarbeiter können sich darauf freuen, und wir können es kaum erwarten, mit dem Bau zu beginnen."

Matthieu Wiltz, Co-CEO bei JPMorganChase, EMEA, fügt an: "Viele unserer Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa haben ihre Karriere im Finanzsektor in London aufgebaut. Wir wollen ein langfristiges Projekt verwirklichen, von dem die Stadt und ihre Bevölkerung über Generationen hinweg profitieren werden."

Shobi Khan, CEO der Canary Wharf Group, erläutert: "Wir sind hoch erfreut, dass JPMorganChase erneut Canary Wharf als primären Standort in Großbritannien ausgewählt hat. Der Umfang und die Ambitionen dieses Projekts es soll das größte Bürogebäude Londons werden demonstrieren die anhaltende Dynamik der Evolution von Canary Wharf und das Engagement von JPMorganChase für großartige Arbeitsplätze."

In London ist JPMorganChase derzeit vorwiegend in zwei Hauptgebäuden tätig, die sich in seinem Besitz befinden: 25 Bank Street in Canary Wharf (Commercial and Investment Banking) und 60 Victoria Embankment in der City (Asset and Wealth Management). Darüber hinaus hat das Unternehmen Räumlichkeiten im One Cabot Square angemietet, um dort seine International Consumer Bank anzusiedeln. Dazu gehört auch Chase UK, das kontinuierlich wächst und inzwischen mehr als 2,6 Millionen Kunden hat. Sobald das Riverside-Projekt fertiggestellt ist, werden die in London ansässigen Mitarbeiter sowohl in das neue Gebäude als auch in die bestehende Immobilie am 60 Victoria Embankment umziehen. Zudem wird das Unternehmen Optionen für die 25 Bank Street prüfen.

Diese Mitteilung folgt auf eine weitere aktuelle Ankündigung des Unternehmens, nach der bis zu 350 Millionen GBP (über 450 Millionen USD) in den Campus in Bournemouth investiert werden sollen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausweitung der Initiative für Sicherheit und Resilienz

In diesem Sinne wird JPMorganChase in den kommenden Monaten seine Security and Resiliency Initiative (SRI) in Großbritannien einführen. Die SRI wurde erstmals im Oktober in den USA angekündigt. Der Zehnjahresplan mit einem Volumen von 1,5 Billionen USD dient der Förderung, Finanzierung und Investition in wichtige strategische Bereiche wie Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Energieunabhängigkeit und Lieferketten für kritische Mineralien sowie erweiterte Fertigung. Ähnlich wie in den USA wird das Engagement in Großbritannien direkte Aktien- und Venture-Capital-Investitionen von JPMorganChase umfassen. Weitere Details werden demnächst folgen.

Förderung von Qualifizierung und Berufsausbildung in Großbritannien

JPMorganChase setzt sich dafür ein, mit gesellschaftlichen Gruppen an allen Standorten zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2024 verstärkte das Unternehmen sein Engagement in Großbritannien und kündigte neue Investitionen im Umfang von 40 Millionen GBP über einen Zeitraum von fünf Jahren an, um jungen Menschen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen Zugang zu wirtschaftlichen Chancen zu verschaffen. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen der Investitionen des Unternehmens seit 2019 auf 90 Millionen GBP.

Im ersten Jahr des Programms hat das Unternehmen über 10 Millionen GBP für gemeinnützige Organisationen wie Careers Enterprise Company, Young Enterprise, Nest Insights und andere Partner bereitgestellt. Abgesehen von diesen Initiativen, die sich auf finanzielle Stabilität und Kompetenzen konzentrieren, hat JPMorganChase weitere 5,2 Millionen GBP zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen in Großbritannien bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Seit vielen Jahren pflegt die Bank eine enge Zusammenarbeit mit Organisationen im Londoner Stadtteil Tower Hamlets, in dem sich Canary Wharf befindet. In den vergangenen zwei Jahren haben 370 Angestellte von JPMorganChase über 1.600 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe in Tower Hamlets dabei geholfen, ihre beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln. Möglich war dies im Rahmen einer Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation The Switch.

JPMorganChase setzt sich dafür ein, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und der britischen Regierung das Riverside-Projekt zu realisieren, das eine gemeinsame Vision für die Zukunft Londons verkörpert.

Über JPMorganChase in Großbritannien

Mit einer Tradition, die in Großbritannien mehr als 200 Jahre zurückreicht, hat JPMorganChase in Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums, aber auch in Zeiten finanzieller Instabilität seine Führungsstärke unter Beweis gestellt. Das Unternehmen stellt fast 4.500 mittleren und großen Organisationen Kredite und Kapital in Höhe von 600 Milliarden GBP bereit und betreut mehr als zweieinhalb Millionen Privatkunden. In der britischen Innovationswirtschaft mit wachstumsstarken Unternehmen in der Frühphase, die durch Wagniskapital finanziert werden, verfolgt JPMorganChase das Ziel, bis 2030 Kredite in Höhe von mehr als 2 Milliarden USD zu vergeben.

Zudem hat das Unternehmen gemeinsam mit seinen gemeinnützigen Partnern über 33.300 Privathaushalten mit geringem Einkommen dabei geholfen, ihre Schulden abzubauen und ihre finanzielle Situation zu verbessern, fast 20.000 kleine Unternehmen bei der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit unterstützt und mehr als 9.800 Menschen in eine Ausbildung oder eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung vermittelt.

JPMorganChase beschäftigt 23.000 Personen in Großbritannien, darunter: 13.000 in London, 5.300 in Bournemouth und 4.000 in Glasgow und Edinburgh.

Über JPMorganChase

JPMorganChase Co. (NYSE: JPM) ist ein führender Finanzdienstleister mit Sitz in den USA, der weltweit tätig ist. Zum 30. September 2025 verfügte JPMorganChase über Vermögenswerte in Höhe von 4,6 Billionen USD und ein Eigenkapital von 360 Milliarden USD. Das Unternehmen ist Marktführer bei Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher, Bankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen und Handelsfirmen, Abwicklung von Finanztransaktionen und Vermögensverwaltung. Unter den Marken J.P. Morgan und Chase betreut JPMorganChase Millionen von Kunden in den USA sowie zahlreiche der weltweit renommiertesten Unternehmen, Institutionen und Regierungsbehörden. Informationen zu JPMorganChase Co. sind verfügbar unter www.jpmorganchase.com

