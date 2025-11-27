© Foto: picture alliance / Photoshot

JPMorgan prognostiziert für 2026 ein neues Rekordjahr. KI, starke Gewinne und eine robuste US-Wirtschaft könnten den S&P 500 auf bis zu 8.200 Punkte treiben - doch das Szenario birgt auch Crash-Gefahren.JPMorgan zeichnet für 2026 und 2027 ein ausgesprochen bullishes Bild für den US-Aktienmarkt. Die Privatbank des Instituts erwartet, dass der S&P 500 seine Serie starker Renditen fortsetzt, nachdem er bereits 2024 und 2025 jeweils mehr als 23 Prozent zugelegt hat. Im laufenden Jahr liegt der Index rund 16 Prozent im Plus. Das Basisszenario sieht den S&P 500 im Jahr 2026 bei 7.400 Punkten, getragen von einer erneuten Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, starken Unternehmensgewinnen und dem …