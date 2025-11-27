hier

Die US-Bank hat gestern das Kursziel für HENKEL von 75 auf 65 € gesenkt und die Einstufung von "Overweight" auf "Underweight" reduziert. Der Grund: Die Analysten befürchten einen Preisdruck für das Haushaltsreiniger-Segment, der auch HENKEL betreffen würde. Ebenfalls skeptisch sind sie für Nahrungsmittelkonzerne und Spirituosenhersteller. Tabakwerte, Brauereien, der Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenherstelleranbieter gehören dagegen im Konsumgütersektor mit Blick auf 2026 zu den Favoriten von JPMORGAN. Die günstig bewertete HENKEL-Aktie (KGV 13,7) arbeitet derzeit an einer Stabilisierung knapp oberhalb der Unterstützung bei 68 €.