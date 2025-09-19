© Foto: Wang Ying - XinHuaBridgewater-Gründer Ray Dalio denkt, dass Gold und Nicht-Fiat-Währungen angesichts globaler Schuldenlasten an Stärke gewinnen werden.Bridgewater-Gründer Ray Dalio erklärte am Freitag, dass Gold und Nicht-Fiat-Währungen an Bedeutung gewinnen werden. Er denkt, dass die großen Währungen angesichts wachsender globaler Schuldenbelastungen an Wert verlieren. Beim FutureChina Global Forum 2025 warnte Dalio laut CNBC, dass die übermäßigen Ausgaben und die stark steigenden Schulden der US-Regierung "nicht nachhaltig" seien und dass die größte Volkswirtschaft der Welt vor einer ernsthaften Fiskalkrise stehe, die ihr Währungssystem gefährden könnte. [spotify]26To202GgGfvpq7s7KsH6q[/spotify] "Wir …Den vollständigen Artikel lesen ...
