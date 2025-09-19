Passend zum weltweiten Verkaufsstart des iPhone 17 führt die Apple-Aktie am Freitag den Dow Jones mit einem Plus von mehr als drei Prozent an. Und das neue Flaggschiff im Produktportfolio ist auch ausschlaggebend für den Kursanstieg. JPMorgan erwartet eine starke Nachfrage und hob deshalb das Kursziel an.Die ersten Indikatoren zur Nachfrage würden darauf hindeuten, dass das Volumen im iPhone-17-Zyklus sowohl über den Erwartungen der US-Bank als auch über dem Volumen des iPhone 16 im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
