PTA-News: Aktien Global News: Gold-Fieber in Chile: Tesoro Gold bekommt Rückenwind - Zentralbanken und Investoren steigern ihre Goldkäufe

Frankfurt (pta000/20.09.2025/07:00 UTC+2)

Der Goldpreis kennt aktuell nur eine Richtung: nach oben. In einem nervösen Marktumfeld, das geprägt ist von geopolitischen Spannungen und wachsender Schuldenlast großer Industrienationen, schwingt sich das Edelmetall wieder und wieder zu neuen Höhen auf. Notenbanken und Anleger verstärken ihre Käufe - und lassen damit auch die Kurse vieler Goldunternehmen steigen.

Steigende Staatsanleihen-Renditen heizen die Sorge an

Großbritannien, Japan und Frankreich stehen im Fokus. Die Renditen ihrer Staatsanleihen ziehen spürbar an. Das wirkt wie ein Frühwarnsystem - denn höhere Zinsen für neue Schulden bedeuten zunehmenden finanziellen Druck. In dieser Gemengelage wird Gold zur bevorzugten Absicherung. Jeder Preissprung spiegelt die Nervosität der Märkte wider.

Analysten sehen Gold langfristig auf der Überholspur

Parallel zur politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit mehren sich die Stimmen, die Gold eine glänzende Zukunft vorhersagen. Goldman Sachs erwartet im Basisszenario bis 2026 einen Anstieg auf 4.000 US-Dollar je Unze. Sollte sich die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed als fragil erweisen, sehen die Analysten sogar ein Preisniveau von 5.000 US-Dollar. Die Nachfrage nimmt zu: Allein im August meldete die Perth Mint ein Absatzplus von 38 Prozent bei Barren und Münzen - mehr als 30.000 Unzen wechselten den Besitzer.

Produzenten und Entwickler profitieren

Große Goldförderer wie Newmont oder Agnico Eagle melden bereits Verkaufspreise von über 3.300 US-Dollar je Unze im zweiten Quartal. Aktuell liegt der Kurs gar bei über 3.600 US-Dollar! Gleichzeitig beginnt sich die Rallye auf die zweite Reihe auszudehnen. Der kanadische Junior Mining Index erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch - und durchbricht gleichzeitig ein Mehrjahreshoch.

Ein Blick auf die Small- und MicroCaps zeigt: Auch die Entwickler profitieren. Viele Projekte lassen sich unter aktuellen Marktbedingungen leichter finanzieren. Die Nähe zu Produktionsreife macht einige dieser Unternehmen zudem interessant für größere Player.

Tesoro Gold rückt in den Fokus

Ein Beispiel dafür ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen entwickelt mit El Zorro ein Goldprojekt im Norden Chiles - einem Land, das sich auch im Goldsektor als stabiler Standort etabliert hat. El Zorro liegt in einer aktiven Bergbauregion, in der unter anderem Gold Fields und Lundin Mining bereits operieren.

Die kürzlich veröffentlichte Ressourcenschätzung erhöht den Druck auf die Konkurrenz: Auf dem Vorkommen Ternera finden sich nun 2 Mio. Unzen Gold. Innerhalb der Pit Shell liegen davon 1,82 Mio. Unzen - ein Plus von 42 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung. Besonders relevant: 1,12 Mio. Unzen davon entfallen auf die Kategorie "indicated".

Strategischer Großaktionär an Bord

Die Fläche von El Zorro umfasst 570 Quadratkilometer - für Explorationsgeologen ein Spielfeld mit viel Potenzial. Ein gewichtiger Anteilseigner unterstreicht das Interesse am Projekt: Gold Fields hält 17 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit größter Einzelaktionär. Der südafrikanische Konzern betreibt mit Salares Norte nur 120 Kilometer entfernt eine Goldmine. Die Nähe der beiden Projekte erhöht die Wahrscheinlichkeit für Synergien.

Nächster Meilenstein bei Tesoro Gold: Scoping-Studie

Der nächste Schritt bei Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) ist die Scoping-Studie. Sie soll die wirtschaftlichen Eckdaten für den möglichen Minenbetrieb liefern. Analysten verfolgen das Projekt aufmerksam. Morgans taxiert den fairen Wert der Aktie auf 0,11 AUD. Blue Ocean Equities legt mit 0,15 AUD sogar noch eine Schippe drauf. Das Interesse wächst - auch, weil Übernahmen in der Branche derzeit wieder zunehmen. Die Region, das Projekt und der Aktionärskreis machen Tesoro zu einem Player, den man auf dem Schirm hat.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

