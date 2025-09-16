Gold erreicht neues Rekordhoch

Anzeige / Werbung

Die Unsicherheiten an den Märkten haben den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch getrieben. Neben Anlegern sind Notenbanken die größten Käufer des Edelmetalls. Sie wappnen sich vor möglichen Schuldenproblemen in Japan, Großbritannien, Frankreich und den USA. Von dem hohen Goldpreis profitieren viele Goldaktien, die parallel steigen.

Goldpreis springt auf Rekordhoch

Der Goldpreis hat es wieder getan. Erneut erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch. Das alles geschah in einem förderlichen Umfeld. So wird seit Tagen über die Bonität von Großbritannien, Japan und Frankreich an den Märkten diskutiert. Jüngst sind die Renditen der Staatsanleihen dieser drei Länder gestiegen, was die Unsicherheit an den Börsenverdeutlicht. Das bedeutet zudem, dass neue Kredite mit höheren Zinsen bezahlt werden müssen.

Analysten sind optimistisch für Goldpreis

Der Goldpreis profitiert von diesen und weiteren Faktoren, wie beispielsweise den geopolitischen Spannungen. Dementsprechend optimistisch sind die Analysten. So sieht die US-Investmentbank Goldman Sachs im Basis-Szenario den Preis 2026 auf 4.000 US-Dollar je Unze steigen. Sollte die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve gefährdet werden, sei auch ein Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze möglich. Bei diesen Aussichten sichern sich auch Anleger ab. So meldet die Perth Mint einen Anstieg der Verkäufe von Barren und Münzen um 38 Prozent im August - auf mehr als 30.000 Unzen.

Goldproduzenten als Profiteure

Profiteure dieser Entwicklung sind die Goldproduzenten. Deren Verkaufspreise steigen mit dem Goldpreis. So meldeten die Top-Miner wie Newmont oder Agnico Eagle bereits für das zweite Quartal Verkaufspreise von durchschnittlich mehr als 3.300 US-Dollar je Unze. Daneben ist die Rallye der Goldaktien zum Teil auch bei den kleineren Unternehmen angekommen, die Vorkommen noch entwickeln. So hat jüngst der kanadische Junior Mining Index jüngst ein neues 52-Wochen-Hoch und ein Mehrjahreshoch markiert.

Viel los bei Gold-Developern

Neben den Goldproduzenten profitieren die kleineren Gold-Developer von den hohen Goldpreisen. So können sie leichter die Exploration finanzieren und werden zu möglichen Übernahmezielen für Produzenten. Zu den Werten der zweiten Reihe zählt auch Tesoro Gold (0,04 AUD; AU0000077208). Auch diese Aktie hat jüngst begonnen, deutlich zuzulegen. Seit dem Juni-Tief konnte sich das Papier etwa verdoppeln. Das Unternehmen entwickelt das El Zorro-Projekt im Norden Chiles. Das Land gilt nicht nur bei Kupfer, sondern inzwischen auch bei Gold zu den Top-Jurisdiktionen weltweit. El Zorro liegt dabei in einer etablierten Bergbau-Region, wo auch Konzerne wie Gold Fields oder Lundin Mining Bergwerke betreiben. Für El Zorro wurde erst jüngst eine aktuelle Ressourcen-Studie vorgelegt. Demnach finden sich auf dem Vorkommen Ternera insgesamt 2 Mio. Unzen Gold. Davon finden sich 1,82 Mio. Unzen Gold in einer Pit Shell - 42 Prozent mehr als bei der vorherigen Ressourcenschätzung. Von den 1,82 Mio. Unzen befinden sich bereits 1,12 Mio. Unzen in der höheren Kategorie "indicated". Doch dies sollte laut Unternehmen nur der Anfang sein, denn El Zorro erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2. Daher besteht weiteres Explorationspotenzial. An dem Unternehmen hat sich die oben genannte Gold Fields beteiligt. Der Bergbauriese hält 17 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär.

Für Tesoro Gold steht nach dem Ressourcen-Update nun eine Scoping-Studie auf dem Programm. Diese soll einen Einblick in die Wirtschaftlichkeit einer Goldmine bieten. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,04 AUD. Das Brokerhaus Blue Ocean Equities hat sogar ein Kursziel von 0,15 AUD für die Aktie ausgegeben und betont, dass Tesoro Gold ein Übernahmekandidat für Gold Fields ist. Denn der südafrikanische Konzern betreibt nur 120 Kilometer von El Zorro entfernt bereits mit Salares Norte eine Goldmine.

