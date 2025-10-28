Chiles goldener Moment: Tesoro Gold und Rio2

Anzeige / Werbung

Chile, traditionell als Kupfernation bekannt, entwickelt sich zunehmend zu einer ernstzunehmenden Goldjurisdiktion. Eine neue Generation von Projektentwicklern beweist, dass das Land in der Lage ist, weltweit führende Projekte mit disziplinierter Umsetzung und solider Wirtschaftlichkeit voranzutreiben.

Zwei wichtige Player im Markt: Tesoro Gold und Rio2.

Tesoro Gold: Solide Aussichten für El Zorro

Die jüngste Scoping-Studie von Tesoro beschreibt einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Aufbereitungsanlage, der über 15 Jahre hinweg mehr als 1,2 Millionen Unzen Gold fördern soll. Auf Grundlage der im August 2025 aktualisierten Ternera-Mineralressourcenschätzung geht die Studie von einer jährlichen Durchsatzmenge von drei Millionen Tonnen und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 111.000 Unzen in den ersten neun Betriebsjahren aus.

Bei einem konservativen Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze weist El Zorro einen Nachsteuer-NPV von 663 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite (IRR) von 51% auf. Bei einem Spotpreis von 3.300 US-Dollar je Unze steigen diese Werte auf 966 Millionen US-Dollar und 68% IRR.



Die anfänglichen Investitionskosten werden auf 248 Millionen US-Dollar geschätzt, bei einer Amortisationszeit von weniger als zwei Jahren - ein außergewöhnlich schneller Rückfluss für ein mittelgroßes Projekt. Mit All-in Sustaining Costs (AISC) von 1.216 US-Dollar je Unze bleibt das Projekt über verschiedene Preiszyklen hinweg profitabel.

Fortschritte in Richtung Machbarkeitsstudie

Tesoro hat nun die Vor-Machbarkeitsphase eingeleitet, die bis Mitte 2026 andauern soll. In dieser Phase sollen der Minenplan weiter verfeinert, Untertageoptionen bewertet und Umweltstudien fortgeführt werden. Zudem wird die Exploration auf Erweiterungen bei Ternera East sowie auf andere Zielgebiete im Distrikt ausgeweitet - ein Hinweis auf das Bestreben des Unternehmens, ein Goldcamp mit mehreren Lagerstätten zu entwickeln.

Geschäftsführer Zeff Reeves bezeichnete die Ergebnisse als "Bestätigung der Stärke des Projekts" und verwies auf 95% Goldausbeute mittels eines kostengünstigen Carbon-in-Pulp-Verfahrens. Zudem hob er die Nutzung von entsalztem Meerwasser aus der nahegelegenen Anlage Totoralillo als ökologischen Vorteil im trockenen Norden Chiles hervor.

Das Analysehaus Morgans Research bewertete Tesoro Gold jüngst mit "SPECULATIVE BUY" und einem Kursziel von 0,27 AUD (˜ 0,15 €) auf Basis einer DCF-Bewertung.

Rio2s Fenix-Projekt bereitet sich auf Produktion 2026 vor

Der Fortschritt von Tesoro fällt zeitlich mit jenem des Projektentwicklers Rio2 Ltd. (ISIN: CA7672171021) zusammen, der kurz vor dem Abschluss seines Fenix-Goldprojekts in der chilenischen Atacama-Region steht. Das Projekt ist derzeit zu 41% fertiggestellt und über ein Finanzpaket von 50 Millionen CA-Dollar von Wheaton Precious Metals vollständig finanziert. Der erste Goldguss wird Anfang 2026 erwartet.

Analysten von Cantor Fitzgerald und Atrium Research bewerten Rio2 weiterhin mit Buy und verweisen auf die solide Bilanz und die kurzfristige Produktionsperspektive. Gemeinsam verkörpern Rio2 und Tesoro eine neue Ära gut kapitalisierter, diszipliniert geführter Goldprojekte in Chile, getragen von internationalem Kapital und lokaler Expertise.

Eine neue Ära für Chiles Goldsektor

Mit zwei bedeutenden Projekten, die parallel voranschreiten, gewinnt Chiles Goldgeschichte zunehmend an Dynamik - und signalisiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase für das Land jenseits seines traditionellen Kupfererbes.

