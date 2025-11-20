Kann Gold die 10.000-USD erreichen? Ein Banker hält es für möglich. Barrick Mining und Tesoro Gold im Fokus.

Anzeige / Werbung

Der Anstieg des Goldpreises über 4.000 US-Dollar je Unze hat eine Debatte neu entfacht, die einst nur an den Rändern der Rohstoffanalyse geführt wurde: Kann das Metall Niveaus von bis zu 10.000 US-Dollar erreichen? Die Diskussion hat sich nach Äußerungen von Jamie Dimon, dem Vorstandschef von JPMorgan, weiter intensiviert. Er deutete an, dass das derzeitige makroökonomische Umfeld deutlich höhere Handelsspannen stützen könnte, als bislang angenommen.

Auf einer Konferenz in Washington räumte Dimon ein, dass er kein typischer Goldkäufer sei, da das Halten des Metalls Kosten verursache. Zugleich betonte er jedoch, dass dies einer der seltenen Zeitpunkte sei, in denen es "semi-rational" sei, etwas Gold im Portfolio zu halten. Er ging noch weiter und sagte, Gold "könne in einem Umfeld wie diesem problemlos auf 5.000, 10.000 US-Dollar steigen".

Diese Sichtweisen spiegeln eine breitere Neubewertung der Rolle von Gold als stabilisierender Vermögenswert wider. Mit zunehmenden geopolitischen Risiken, anhaltendem Inflationsdruck und Währungsbewegungen infolge politischer Anpassungen wächst der Raum für alternative Wertaufbewahrungsmittel.

Analysten überdenken den Ausblick für Gold

Auch Research-Häuser stellen ihre Preisprognosen neu ein. Eine Branchenstudie von Morgans Research hob hervor, dass die Faktoren, die Gold zu Rekordständen geführt haben, weiterhin fest verankert sind. Das Institut verwies auf globale Zinssenkungen, De-Dollarisierungstendenzen, politische Weichenstellungen in den USA sowie erhöhte geopolitische Unsicherheit als wesentliche Stützen des Marktes.

Morgans erhöhte kürzlich seine Goldpreisannahmen für die kommenden drei Geschäftsjahre um rund 20 Prozent und argumentierte, dass die Preisdynamik nachhaltiger sei als zuvor prognostiziert. Vor diesem Hintergrund rücken sowohl etablierte Produzenten als auch aufstrebende Entwickler stärker in den Fokus, da sich Anleger auf ein Marktumfeld einstellen, in dem höhere Preise länger Bestand haben könnten.

Barrick Mining profitiert von steigenden Cashflows

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) hat nach einem starken dritten Quartal an Aufmerksamkeit gewonnen, das von höherer Produktion und strengerer Kostenkontrolle geprägt war. Die Goldproduktion erreichte 829.000 Unzen, während die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) auf 1.538 US-Dollar je Unze sanken, was die Margen verbesserte. Der operative Cashflow stieg auf 2,4 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch eine robuste Produktionsleistung und ein stabiles Preisumfeld.

Interims-CEO Mark Hill erklärte, dass die Kombination aus höheren Fördermengen und geringeren Stückkosten die positive Entwicklung geprägt habe. Das Unternehmen erhöhte seine Basisdividende und weitete sein Aktienrückkaufprogramm aus - ein Signal für Vertrauen in die eigene Finanzlage bei gleichzeitiger Wahrung operativer Flexibilität. Mit der bestätigten Jahresprognose geht Barrick in die letzten Monate des Jahres 2025 mit klarer Visibilität und der Fähigkeit, sich in einem volatilen Marktumfeld zu behaupten.

Tesoro Gold gewinnt als Entwicklungsprojekt an Profil

Im Bereich der Vorproduktion hat sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) als ein Unternehmen herauskristallisiert, das nach aktualisierten Analysen der Morgans-Studie stärker in den Blick rückt. Die Analysten hoben das Ternera-Projekt in Chile hervor, das sie als "das erste in Chile entdeckte IRGS-Goldsystem" bezeichneten, und betonten, dass neue mineralische Provinzen häufig beträchtlichen langfristigen wirtschaftlichen Wert schaffen.

Morgans erhöhte seine risikoadjustierte Bewertung auf 0,27 A$ (0,154 €) je Aktie, gestützt auf angepasste Goldpreisannahmen und die wirtschaftlichen Eckdaten des Projekts. Unter einem Spot-Goldszenario von 3.500 US-Dollar je Unze schätzt der Bericht den Nettobarwert auf rund 1,5 Milliarden A$, mit einem Ressourcenpotenzial von über 5 Millionen Unzen, das sich durch laufende Exploration weiter vergrößern könnte.

Die Analyse verweist zudem auf eine beherrschbare Kapitalintensität und zunehmendes regionales Interesse - Faktoren, die Tesoro als beachtenswertes frühphasiges Entwicklungsunternehmen in Südamerika positionieren.

Ein Sektor auf der Suche nach Orientierung

Ob Gold tatsächlich 10.000 US-Dollar erreichen kann, bleibt spekulativ. Doch die Bereitschaft führender Finanzmanager und Analysten, solche Niveaus überhaupt in Betracht zu ziehen, zeigt, wie stark sich die Markterzählung verändert hat. Die Kombination aus hohen Vermögenspreisen, geopolitischen Spannungen und sich wandelnden Währungsdynamiken hat die Bandbreite plausibler Szenarien deutlich erweitert.

Während etablierte Produzenten wie Barrick ihre operative Basis festigen und Entwickler wie Tesoro ihre Projekte vorantreiben, befindet sich der Sektor in einer Phase der Neuorientierung - geprägt von höheren Preisen, wachsendem Anlegerinteresse und einem globalen Umfeld, das immer schwerer vorhersehbar wird.

Quellen:

https://www.afr.com/markets/commodities/dimon-says-it-s-semi-rational-to-hold-gold-in-your-portfolio-20251016-p5n2wg

https://goldinvest.de/en/barrick-gold-third-quarter-with-record-cash-flow-and-earnings-surge-dividend-raised

Morgans Forschungsbericht "Morgans Golduniversum", 8. Oktober 2025

