Die Goldaktivitäten in Chile nehmen Fahrt auf! Gold Fields, Rio2 und Tesoro Gold stehen im Fokus.

Chile zieht aufgrund seiner günstigen Geologie, stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen und gut ausgebauten Infrastruktur wieder verstärkt das Interesse internationaler Goldproduzenten auf sich. Diese Faktoren schaffen die Grundlage für eine neue Generation von Projekten. Das Land ist seit Langem für seine Dominanz im Kupfersektor bekannt, doch aktuelle Entwicklungen im chilenischen Goldbergbau deuten auf einen umfassenderen strukturellen Wandel hin.

Eine Kombination aus robusten Goldpreisen, verlässlichen Genehmigungsprozessen und aufstrebenden Mineraldistrikten führt dazu, dass Unternehmen aus sämtlichen Phasen des Minenzyklus investieren. Gold Fields, Rio2 und Tesoro Gold stehen exemplarisch für diesen Trend, da sie Projekte vorantreiben, die zeigen, weshalb Chile zunehmend zu einem wichtigen Goldstandort wird.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) ragt dabei als eines der meistbeachteten Frühphasenunternehmen des Landes hervor. Das El-Zorro-Projekt in der Küstenregion stellt Chiles erstes bestätigtes "Intrusion Related Gold System" dar. Nach einer aktuellen Analyse von Morgans Financial erscheinen die wirtschaftlichen Kennzahlen der Ternera-Lagerstätte zunehmend attraktiv; die Analysten modellieren bei aktuellen Spotpreisen einen möglichen Unternehmenswert von bis zu A$1,5 Milliarden. Die Ressource wächst durch fortlaufende Bohrungen weiter, und der geologische Kontext deutet auf zusätzliches Potenzial im gesamten Distrikt hin. Morgans verweist insbesondere auf Tesoro Golds Potenzial hinsichtlich Kapitaleffizienz, Explorationsreichweite und langfristiger Skalierbarkeit, unterstützt durch eine etablierte Bergbauregion und eine günstige geografische Lage.

Die Lage von El Zorro bietet einen strategischen Vorteil. Anders als abgelegene Hochgebirgsprojekte liegt das Gebiet in einer Region mit ganzjähriger Zugänglichkeit, guter Logistik und geringeren wetterbedingten Einschränkungen. Diese Bedingungen ermöglichen es, Bohrprogramme und technische Studien ohne größere Unterbrechungen durchzuführen und damit das kontinuierliche Wachstum der Ressource zu sichern. Als Erstentwickler in einem neuen Goldsystem besitzt Tesoro das Potenzial, die regionale Entwicklung maßgeblich zu prägen und einen neuen Abschnitt in der Geschichte des chilenischen Goldbergbaus einzuleiten.

Weiter nördlich in der Atacama-Region treibt Rio2 (ISIN: CA7672171021) das Fenix-Goldprojekt in Richtung Produktionsstart voran. Das Unternehmen erhielt kürzlich die letzte Tranche über 50 Millionen US-Dollar von Wheaton Precious Metals und schloss damit eine vierteilige Finanzierungsvereinbarung ab, die seit 2021 besteht. Fenix wird als "Run-of-Mine"-Haufenlaugungsbetrieb errichtet, ein Ansatz, der Kapitalaufwand und Umweltbelastung senkt. Ende des dritten Quartals 2025 lag der Baufortschritt bei 63 Prozent, und die erste Goldproduktion wird für Januar 2026 erwartet. Das Projekt soll während der Errichtung mehr als eintausend Arbeitsplätze schaffen und im laufenden Betrieb über fünfhundert Stellen bieten, was seine Bedeutung für die regionale wirtschaftliche Entwicklung unterstreicht.

Fenix zeigt, warum Projektentwickler Chile weiterhin priorisieren. Die Atacama zählt zu den etabliertesten Bergbauregionen weltweit und bietet umfassende Infrastruktur, eine hohe Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte sowie transparente und verlässliche Betriebsbedingungen. Diese Faktoren ermöglichen Unternehmen eine präzise Projektplanung und eine effiziente Kapitalallokation.

Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) verfolgt in den Hochlagen der Anden eine andere Chance. Die Mine Salares Norte, auf rund 4.500 Metern Höhe gelegen, ist zu einem zentralen Bestandteil der Diversifizierungsstrategie des Unternehmens geworden. Sie soll 2025 zwischen 325.000 und 375.000 Unzen Gold produzieren - ein deutlicher Anstieg gegenüber 2024. Bis 2026 wird ein Produktionsniveau von 550.000 bis 580.000 Unzen pro Jahr erwartet, womit Salares Norte zu den bedeutendsten Stabilitätsfaktoren im globalen Portfolio des Unternehmens avanciert.

Der Fortschritt dieser drei Unternehmen spiegelt die strukturellen Stärken des Landes wider. Chile bietet eine Kombination aus geologischer Vielfalt, regulatorischer Verlässlichkeit und entwicklungsreifen Infrastrukturen - ein Mix, der im globalen Bergbauumfeld zunehmend selten wird. Für Explorationsunternehmen, Projektentwickler und Produzenten verbindet Chile Chancenreichtum mit Stabilität, was nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Und für Investoren bildet die Einstufung als Tier-1-Jurisdiktion mit geringem Länderrisiko ein überzeugendes Investmentumfeld.

