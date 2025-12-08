Was als Nächstes mit Gold und Bitcoin passiert. Warum ein Analyst Tesoro Gold bevorzugt.

Anzeige / Werbung

Während der Wettbewerb zwischen digitalen und traditionellen Wertspeichern an Intensität gewinnt, rückt ein aufstrebender Goldentwickler zunehmend in den Fokus.

Ein Wendepunkt für Investoren

Bitcoin und Gold starten mit bemerkenswerter Dynamik in das Jahr 2026. Beide Anlageklassen erreichten im vergangenen Jahr neue Rekordhöhen - allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen: Bitcoin durch verstärkte institutionelle Adoption und steigende ETF-Zuflüsse, Gold durch sinkende Zinsen, geopolitische Spannungen und wachsende Nachfrage der Zentralbanken.

Vor diesem Hintergrund stellt sich erneut die bekannte Frage: Welches Asset bietet den strategischeren Vorteil? Doch die interessantere Entwicklung spielt sich inzwischen an anderer Stelle ab. Die anhaltende Stärke des Goldpreises verändert die wirtschaftlichen Grundlagen kleinerer Entwickler und bringt ausgewählte Junior-Mining-Unternehmen wieder auf den Radar von Analysten und Frühphaseninvestoren.

Und unter diesen Namen beginnt Tesoro Gold hervorzustechen.

Warum die Golddynamik für Juniors entscheidend ist

Der Ausbruch des Goldpreises über 4.000 US-Dollar pro Unze im Oktober 2025 hat den Sektor neu geordnet. Analysten von Morgans haben ihre Preisannahmen für die Geschäftsjahre 2026-2028 um rund 20% angehoben und argumentieren, dass die Faktoren, die Gold stützen - monetäre Lockerung, Entdollarisierung und anhaltende geopolitische Unsicherheit - struktureller und nicht zyklischer Natur seien.

Höhere Preise kommen nicht nur den großen Produzenten zugute. Sie verbessern die Wirtschaftlichkeit von Entwicklungsprojekten, verringern Finanzierungslücken und beschleunigen Entwicklungszeitpläne. Dadurch ziehen Junior-Unternehmen mit skalierbaren Ressourcen und überschaubarem Kapitalbedarf wieder vermehrt institutionelles Interesse auf sich.

Tesoro Gold: Ein First-Mover-Vorteil in Chile

Das Vorzeigeprojekt Ternera von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) ist das erste intrusive-bezogene Goldsystem, das in Chile identifiziert wurde - eine ungewöhnliche geologische Signatur, die historisch häufig der Entstehung bedeutender Bergbaudistrikte vorausging. Frühe Bohrungen haben bereits eine beachtliche Größenordnung aufgezeigt, und Analysten sehen weiteres Ressourcenausweitungspotenzial, sobald das breitere Konzessionspaket erkundet wird.

Laut der Research-Note von Morgans bietet Tesoro eine Kombination an Merkmalen, die im Junior-Goldsegment zunehmend selten geworden sind: wachsende Ressourcen, Explorationspotenzial auf Distriktebene, eine vorteilhafte Jurisdiktion und Kapitalanforderungen, die im Verhältnis zu den erwarteten Renditen als handhabbar erscheinen. In einem Spot-Szenario von 3.500 US-Dollar je Unze weist das Projekt einen indikativ geschätzten Barwert von nahezu 1,5 Milliarden AUD auf Basis eines Discounted-Cash-Flow-Modells auf.

Für ein Unternehmen vor Produktionsbeginn ist diese wirtschaftliche Hebelwirkung außergewöhnlich.

Analysten bei Morgans haben ihren konstruktiven Sektorausblick untermauert, indem sie die Goldpreisannahmen für FY26-FY28 um rund 20% anhoben. Sie argumentieren, dass eine lockerere Geldpolitik, Entdollarisierungstrends und erhöhte geopolitische Unsicherheit weiterhin höhere Preisniveaus stützen.

Vor diesem Hintergrund hebt das Unternehmen Tesoro Gold als seinen bevorzugten südamerikanischen Pre-Production-Entwickler hervor, verleiht der Aktie eine spekulative Kaufempfehlung und setzt ein Kursziel von 0,27 AUD.

Bitcoin wird das bevorzugte High-Beta-Asset bleiben, während institutionelle Anleger ihre Digital-Asset-Mandate erweitern. Gold wird als Stabilitätsanker dienen, solange globale Unsicherheiten bestehen. Doch das Marktsegment, das möglicherweise die überzeugendste Kombination aus Wachstum und Knappheit bietet, ist der Junior-Goldsektor - in dem Entdeckungen selten und operative Hebel stark ausgeprägt sind.

Quellen:

https://www.cnbc.com/2025/11/29/silver-hit-record-highs-in-2025-and-still-has-further-to-run.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.Message /www.firstmajestic.com/_resources/presentation/corporate-presentation.pdf?v=113010

Morgans Research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

