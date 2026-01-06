Gold steigt aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen. Was das für Juniors wie Tesoro Gold bedeutet

Anzeige / Werbung

Eine erneute Flucht in sichere Anlagen treibt die Goldpreise nach oben - und verstärkt die wirtschaftliche Hebelwirkung, die in Junior-Goldentwicklern steckt.

Geopolitik rückt Gold wieder ins Rampenlicht

Gold ist nach einer deutlichen Eskalation geopolitischer Spannungen wieder stärker in den Fokus gerückt und hat eine erneute Nachfrage nach sicheren Häfen ausgelöst. Die Preise kletterten auf über 4.400 US-Dollar je Unze und erreichten damit ein Wochenhoch, nachdem die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten die Märkte verunsicherte und die Fragilität der aktuellen globalen Ordnung verdeutlichte.

Diese Bewegung setzt einen bereits starken Trend fort. Gold legte im vergangenen Jahr um mehr als 60% zu, getrieben von Käufen der Zentralbanken, Zuflüssen in ETFs und Erwartungen einer lockereren Geldpolitik. Da Investoren geopolitische Risiken erneut neu bewerten, hat sich die Rolle von Gold als Absicherungsinstrument rasch wieder bestätigt.

Warum höhere Goldpreise über den reinen Goldpreis hinaus wichtig sind

Für die Aktienmärkte gilt: Steigende Goldpreise wirken sich nicht auf alle Minenunternehmen gleichermaßen aus. Große Produzenten folgen dem Metall meist enger, während Junior-Entwickler häufig eine deutlich höhere Hebelwirkung bieten. Diese Hebelwirkung beruht nicht auf Stimmung, sondern auf der Projektökonomie.

Die meisten Goldprojekte in frühen Entwicklungsphasen werden anhand von Scoping- und Machbarkeitsstudien bewertet, die mit angenommenen Goldpreisen zur Modellierung künftiger Cashflows arbeiten. Steigen die Spotpreise deutlich über diese Annahmen, kann sich dies erheblich auf zentrale Kennzahlen wie den Kapitalwert (Net Present Value, NPV) und die interne Verzinsung (Internal Rate of Return, IRR) auswirken.

Vereinfacht gesagt erhöhen höhere Goldpreise die Erlöse, ohne die Betriebskosten wesentlich zu verändern. Die Margen weiten sich aus. Die Cashflows beschleunigen sich. Die Amortisationszeiten verkürzen sich. Das mathematische Ergebnis ist ein höherer NPV und eine stärkere IRR - zwei Kennzahlen, die sowohl von Investoren als auch von Kreditgebern genau beobachtet werden.

Scoping-Studien und die Wirkung von Preisannahmen

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) liefert dafür ein aktuelles Beispiel. Die aktualisierte Scoping-Studie für das Ternera-Projekt in Chile modelliert die Projektökonomie unter verschiedenen Goldpreisszenarien. Bei einem Basis-Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze weist die Studie einen Nachsteuer-NPV von rund 633 Mio. US-Dollar aus. Bei einem höheren, am Spotpreis orientierten Goldpreis von etwa 3.300 US-Dollar je Unze steigt dieser NPV auf ungefähr 966 Mio. US-Dollar.

Dieser Anstieg ist nicht inkrementell - er ist transformativ. Während die Investitionskosten und operativen Annahmen weitgehend stabil bleiben, erhöhen höhere Goldpreise den freien Cashflow über die Lebensdauer der Mine deutlich. Diese Dynamik verbessert auch die IRR, da sich das Kapital schneller amortisiert und in den frühen Jahren stärkere Cashflows anfallen, selbst wenn das Unternehmen in seiner Modellierung konservativere Risikogewichtungen ansetzt.

Operative Hebelwirkung rückt in den Fokus

Die Scoping-Arbeiten von Tesoro verdeutlichen zudem ein weiteres zentrales Merkmal der Hebelwirkung von Juniors: die Größe. Das Entwicklungskonzept für Ternera sieht eine jährliche Produktion von mehr als 110.000 Unzen über eine Minenlaufzeit von über 13 Jahren vor. In diesem Kontext schlägt jede Bewegung des Goldpreises um 100 US-Dollar direkt auf die Erlöse über eine große Produktionsbasis durch.

Deshalb wirkt anhaltende Stärke beim Goldpreis häufig als Katalysator für Neubewertungen von Junior-Unternehmen. Projekte, die zuvor unter institutionellen Schwellen lagen, können bei verbesserten Modellannahmen plötzlich attraktiv erscheinen. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn Projekte von vorhandener Infrastruktur, oberflächennaher Mineralisierung oder einem Explorationspotenzial im Distriktmaßstab profitieren.

Chancen - gepaart mit Disziplin

Der jüngste Preissprung bei Gold erinnert daran, warum diese Unternehmen in einem steigenden Goldmarkt relevant sind. Wenn die Nachfrage nach sicheren Häfen den Goldpreis nach oben treibt, finden sich die größten prozentualen Gewinne oft nicht im Metall selbst, sondern in jenen Projekten, deren Wirtschaftlichkeit am sensibelsten auf den Goldpreis reagiert.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-surges-us-capture-venezuela-president-spurs-safe-haven-demand-2026-01-05/

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/tesoro-gold-updated-scoping-study-a-belter

