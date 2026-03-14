Barrick, First Majestic und Almonty deuten das Ende an - doch Entdeckungen wie die von Tesoro Gold kommen zuerst.

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Tesoro Golds Entdeckung in Chile zeigt, wie Frühphasen-Exploration die zukünftige Versorgung in einer Branche untermauert, die von großen Produzenten wie Barrick sowie spezialisierten Bergbauunternehmen wie First Majestic Silver und Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) dominiert wird.

Die globale Bergbauindustrie wird häufig durch die Größe ihrer größten Betreiber definiert. Unternehmen wie Barrick Mining, einer der weltweit größten Goldproduzenten, dominieren Produktionsstatistiken und die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte. Doch die langfristige Nachhaltigkeit der Branche hängt von einer viel früheren Phase der Rohstoffpipeline ab: der Exploration.

Während Lagerstätten altern und Reserven schwinden, bilden Entdeckungen kleinerer Explorationsunternehmen häufig die Grundlage für die nächste Generation von Minen. In diesem Zusammenhang veranschaulichen Junior-Entwickler wie Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) sowohl die Chancen als auch die Unsicherheiten, die in den frühesten Phasen der Rohstoffentwicklung liegen.

Tesoro's wichtigstes Projekt, das El Zorro Gold Project in der chilenischen Atacama-Region, zeigt, wie Explorationsprojekte zu potenziellen Entdeckungen im Distriktmaßstab heranwachsen können. Das Projekt beherbergt die Ternera-Lagerstätte, die derzeit auf etwa zwei Millionen Unzen Gold geschätzt wird, und liegt innerhalb einer größeren Konzession von rund 570 Quadratkilometern, die zusätzliche Explorationsziele umfasst.

Obwohl das Projekt noch weit von einer Produktion entfernt ist, spiegelt es ein wiederkehrendes Muster im Bergbau wider: eine Entdeckung, die letztlich zur Versorgungskette der globalen Goldindustrie beitragen könnte. Historisch haben Entdeckungen neuer Mineraldistrikte oft bedeutende wirtschaftliche Aktivitäten ausgelöst, da sich die Exploration ausweitet und sich Infrastruktur rund um den ursprünglichen Fund entwickelt.

Infrastruktur und Geologie prägen weiterhin die Projektökonomie

Ein Aspekt des El-Zorro-Projekts, der Aufmerksamkeit erregt hat, ist seine Lage. Anders als viele chilenische Bergbaubetriebe, die typischerweise hoch in den Anden auf Höhen zwischen 2.000 und 5.000 Metern liegen, befindet sich El Zorro nahe der Pazifikküste auf etwa 500 Metern über dem Meeresspiegel.

Die geringere Höhe und die Nähe zu bestehender Infrastruktur können die Projektökonomie erheblich beeinflussen. Standortbesuche haben den Zugang zu asphaltierten Straßen, nahegelegene Strom- und Wasserversorgung sowie logistische Vorteile hervorgehoben, die bei vielen Hochgebirgsprojekten in Chile selten sind.

Diese Faktoren können die Investitions- und Betriebskosten während der Entwicklung reduzieren, beseitigen jedoch nicht die Unsicherheiten, die mit der Überführung eines Explorationsprojekts in die Produktion verbunden sind. Finanzierung, Genehmigungen, Rohstoffpreisschwankungen und technische Risiken bleiben zentrale Herausforderungen für jedes Projekt in der Entwicklungsphase.

Für Tesoro wird die Explorationsarbeit entlang eines etwa 20 Kilometer langen Korridors rund um die Ternera-Lagerstätte fortgesetzt, in dem mehrere aussichtsreiche intrusive Ziele bislang weitgehend unerprobt sind.

Ob diese Exploration letztlich einen größeren Mineraldistrikt bestätigt, bleibt ungewiss. Die Möglichkeit zeigt jedoch, wie Entdeckungen regionale Bergbauaktivitäten verändern können, wenn zusätzliche Ressourcen abgegrenzt werden.

Der Kontrast zu etablierten Produzenten

Am anderen Ende des Branchenspektrums stehen Unternehmen wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080). Im Jahr 2025 produzierte das Unternehmen etwa 3,26 Millionen Unzen Gold und 220.000 Tonnen Kupfer und erzielte damit einen Umsatz von nahezu 17 Milliarden US-Dollar.

Barricks Aktivitäten erstrecken sich über mehrere Kontinente und umfassen langlebige Projekte in Nordamerika, Afrika und Lateinamerika. Aufgrund seiner Größe kann das Unternehmen Milliarden an operativem Cashflow generieren und erhebliche Kapitalbeträge über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückführen.

Der Unterschied zwischen großen Produzenten und Explorationsunternehmen ist deutlich. Während Barrick sich darauf konzentriert, bestehende Betriebe zu optimieren und fortgeschrittene Projekte im eigenen Portfolio zu entwickeln, müssen Junior-Explorer Ressourcen definieren und die Finanzierung sichern, die nötig ist, um ihre Projekte voranzubringen.

Gleichzeitig sind beide Segmente eng miteinander verbunden. Viele der heutigen Minen großer Produzenten begannen einst als Entdeckungen kleinerer Explorationsunternehmen. Sobald Lagerstätten bestätigt sind und Entwicklungsrisiken sinken, steigen größere Unternehmen häufig über Übernahmen, Joint Ventures oder strategische Beteiligungen ein.

Spezialproduzenten und veränderte Nachfrage

Neben den klassischen Goldproduzenten reagieren auch spezialisierte Bergbauunternehmen auf die sich wandelnde Nachfrage nach Metallen für industrielle und technologische Anwendungen.

First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031) konzentriert sich beispielsweise vor allem auf die Silberproduktion, ein Metall, das aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit eine wichtige Rolle in der industriellen Fertigung und in der Elektronik spielt. Die Nachfrage nach Silber ist zunehmend mit Sektoren wie erneuerbaren Energien und der Elektronikproduktion verknüpft.

Unternehmen wie Almonty Industries verdeutlichen zudem eine weitere Entwicklung in der Bergbauindustrie: die strategische Bedeutung kritischer Rohstoffe. Wolfram, Almontys Hauptrohstoff, wird häufig in der Verteidigungsindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie in hochentwickelten industriellen Anwendungen eingesetzt und ist in mehreren westlichen Volkswirtschaften zu einem Schwerpunkt der Lieferkettensicherheit geworden.

Gemeinsam spiegeln diese Unternehmen die Vielfalt des Bergbausektors wider. Gold bleibt ein zentraler Wertspeicher und Anlagewert, Silber gewinnt in industriellen Technologien an Bedeutung, und Metalle wie Wolfram haben strategische Relevanz in geopolitischen Lieferketten erlangt.

Der unsichere Weg von der Entdeckung zur Produktion

Für Explorationsunternehmen wie Tesoro Gold kann der Weg von der Entdeckung zur produzierenden Mine viele Jahre dauern und erfordert das Überwinden zahlreicher technischer und finanzieller Hürden.

Ressourcenbohrungen müssen Größe und Gehalt der Lagerstätte bestätigen. Ingenieurstudien müssen die wirtschaftliche Tragfähigkeit nachweisen. Umweltgenehmigungen müssen eingeholt und Entwicklungskapital beschafft werden.

Selbst dann können Schwankungen der Rohstoffpreise die Wirtschaftlichkeit eines Projekts erheblich beeinflussen.

Diese Risiken erklären, warum viele Explorationsunternehmen nie bis zur Produktion gelangen. Doch die erfolgreichen Projekte sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der globalen Metallversorgung.

Eine lange Pipeline unter der Oberfläche der Branche

Die zukünftige Produktion der Bergbauindustrie hängt letztlich von Entdeckungen ab, die Jahre oder sogar Jahrzehnte zuvor gemacht wurden.

Projekte wie Tesoros El-Zorro-Lagerstätte zeigen, wie Exploration weiterhin potenzielle neue Ressourcen identifiziert, selbst in Regionen mit langer Bergbaugeschichte. Gleichzeitig sorgt die Größe und finanzielle Stärke großer Produzenten wie Barrick dafür, dass große Projekte entwickelt werden können, sobald Ressourcen ausreichend definiert sind.

Auf diese Weise funktioniert die Branche entlang einer langen und miteinander verbundenen Pipeline - von der frühen geologischen Entdeckung bis hin zur großskaligen industriellen Produktion.

Während sich die Aufmerksamkeit der Märkte oft auf die größten Bergbauunternehmen der Welt richtet, liegen die Ursprünge der zukünftigen Versorgung häufig bei kleineren Explorationsunternehmen, die noch immer Lagerstätten in abgelegenen Regionen kartieren.

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/goldman-sachs-raises-2026-end-gold-price-forecast-5400oz-2026-01-22/

Tesoro Gold Morgans site research January 2026

https://almonty.com

https://www.firstmajestic.com/

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: CA32076V1031,CA06849F1080,CA0203987072,AU0000077208