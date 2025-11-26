Gold Fields investiert massiv in Chile: Tesoro Gold strebt an, die Produktion im Jahr 2028 aufzunehmen.

Anzeige / Werbung

Ein erneuter Goldzyklus, regulatorische Stabilität und steigende Preise ziehen Projektentwickler in Chiles aufstrebende Rohstoffregionen.

Chile tritt in eine neue Phase des Goldwachstums ein

Der chilenische Goldsektor wächst nach mehreren Jahren verhaltener Produktion erneut. Die Inbetriebnahme der Mine Salares Norte in der Region Atacama - betrieben vom südafrikanischen Unternehmen Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) - markiert einen der bedeutendsten Meilensteine der chilenischen Bergbauindustrie im vergangenen Jahrzehnt. Die Mine soll die nationale Goldproduktion um rund 25% erhöhen, den langjährigen Rückgang umkehren und Chile wieder näher an seine frühere Stellung unter den führenden Produzenten heranführen.

Das Projekt umfasst private Investitionen in Höhe von 1,19 Mrd. US-Dollar. Die Produktion im ersten Jahr wird auf 325.000 bis 375.000 Unzen geschätzt und liefert damit einen erheblichen Beitrag zu einem Land, das derzeit rund 35 Tonnen Gold pro Jahr fördert.

Stärkung der Wettbewerbsposition

Analysten sehen Salares Norte als das bedeutendste Greenfield-Goldprojekt, das Chile in den vergangenen zehn Jahren hervorgebracht hat. Ohne neue Projekte war das Land weltweit auf Platz 25 zurückgefallen - deutlich hinter den regionalen Produzenten Mexiko, Peru und Brasilien. Mit Salares Norte könnte die nationale Jahresproduktion bis 2026 auf etwa 51 Tonnen steigen - genug, um Chile in die Top 20 der globalen Goldproduzenten zu bringen.

Regierungsvertreter betonen, dass das Projekt Chiles Ruf als verlässlicher, langfristig orientierter Partner unterstreicht. Es bindet mehr als 200 regionale Zulieferer ein und umfasst eine der höchstgelegenen Solaranlagen der Welt, die über die Lebensdauer der Mine mehr als 100.000 Tonnen CO2 einsparen soll. Die von Santiago aus gesteuerte Remote-Betriebstechnik zeigt zudem den technologischen Wandel hin zu moderneren, emissionsärmeren Betriebsweisen.

Ein stärkerer globaler Rückenwind für Gold

Branchenspezialisten verweisen darauf, dass Gold angesichts geopolitischer Spannungen und veränderter Geldpolitik weiterhin als zuverlässiger Wertspeicher fungiert. Laut Morgans Financial bleiben die Faktoren, die Goldpreise auf Rekordhöhen getrieben haben, "fest verankert". Unterstützt wird dies durch anhaltende De-Dollarisierungstendenzen und Kapitalumschichtungen weg von US-Anleihen und USD-basierten Vermögenswerten. Die Goldpreisannahmen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 wurden daher um rund 20% angehoben, was die Analysten als strukturell belastbare Treiber beschreiben.

Warum Tesoro Gold ebenfalls optimistisch für Chile ist

Vor diesem Hintergrund hat sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) als bevorzugter südamerikanischer Pre-Production-Wert des Brokerhauses herauskristallisiert. Das Flaggschiffprojekt Ternera - das erste in Chile identifizierte Intrusion-Related-Goldsystem - liegt innerhalb eines Explorationsgebiets in Distriktgröße, das zunehmend Aufmerksamkeit von Analysten und Investoren erhält.

Morgans beschreibt die vorläufigen Stand-Alone-Ökonomien von Ternera als "überzeugend" in einem Spot-Szenario von 3.500 US-Dollar je Unze und modelliert unter diesen Bedingungen ein potenzielles Projektwertpotenzial von rund 1,5 Mrd. AUD. Das Unternehmen nennt mehrere Faktoren, die seine positive Einschätzung stützen: Kapitaleffizienz, skalierbares Ressourcenpotenzial, ein stabiler Ertragsrahmen und überschaubare Entwicklungskosten. Zudem hebt es das Engagement eines bedeutenden strategischen Aktionärs hervor, was die Attraktivität des Projekts zusätzlich unterstreicht.

Unterstützende Rahmenbedingungen

Der positive Ausblick von Tesoro spiegelt das breitere Vertrauen in Chiles Investitionsumfeld wider. Das Land bietet etablierte Bergbauinfrastruktur, erfahrene Arbeitskräfte und regulatorische Kontinuität - Aspekte, die auch bei der Inbetriebnahme von Salares Norte hervorgehoben wurden. Als Erstentwickler in seiner Region sieht Tesoro Potenzial für weitere Entdeckungen über die bestehende Ressource hinaus. Morgans weist darauf hin, dass langfristig mehr als 5 Mio. Unzen enthaltenes Gold möglich sein könnten.

Die Firmenstrategie passt zu einem Marktumfeld, in dem Projektentwickler zunehmend für Explorationspotenzial und Ressourcenausweitung belohnt werden. Morgans hebt Ressourcenerweiterung, Ziele auf Distriktebene und eine verbesserte Rohstoffpreisperspektive als zentrale Elemente des Investmentprofils hervor.

Der aktualisierte Spekulative-Buy-Kurs von Morgans

Morgans hat seine SPECULATIVE BUY-Einstufung für Tesoro Gold zuletzt bestätigt und das Kursziel auf 0,27 AUD (0,154 €) angehoben - nach zuvor 0,21 AUD. Die Anpassung spiegelt eine aktualisierte Goldpreisprognose und einen stärkeren Bewertungsrahmen für das Ternera-Projekt wider, einschließlich einer risikogewichteten Bewertung von 0,35 AUD (0,20 €) je Aktie unter Spot-Bedingungen.

Quellen:

https://hk.marketscreener.com/news/chile-expects-25-increase-in-gold-production-from-new-mine-project-ce7d5fdadc80fe2c

Morgans research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

---

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

