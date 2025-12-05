Australiens Gold-Momentum nimmt Fahrt auf: Resolute Mining, Tesoro Gold und West Wits im Fokus

Anzeige / Werbung

Drei australische Goldunternehmen - Tesoro Gold, Resolute Mining und West Wits Mining - bereiten sich auf entscheidende Projektfortschritte vor, während sie in eine neue, wegweisende Phase eintreten.

Ein Durchbruchsjahr für ASX-Gold

Australische Goldaktien lieferten 2025 eine herausragende Performance: Der S&P/ASX All Ordinaries Gold Index (XGD) stieg um nahezu 98%, während der Goldpreis mehrere Rekorde durchbrach. Viele der an der ASX notierten Goldunternehmen machten Fortschritte bei Erweiterungen, Machbarkeitsstudien und neuen Explorationsprogrammen - und stellten damit die Weichen für ein Jahr 2026, das von operativem Fortschritt geprägt sein dürfte.

Tesoro Gold: Ausbau eines hochwertigen Entwicklungsprojekts in Chile

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) entwickelt sich zunehmend zu einem der meistbeachteten ASX-Entwickler, gestützt durch deutliche Fortschritte beim El-Zorro-Goldprojekt in Chile. Das Mineralressourcen-Update 2025 ergab eine begrenzte Ressource von 1,82 Mio. Unzen mit 1,10 g/t Au - wovon 62% in der Kategorie "Indicated" liegen - und verbesserte damit das Vertrauen in Größe und Geometrie der Ternera-Lagerstätte erheblich. Die Lagerstätte ist in alle Richtungen offen, wobei neue Strukturen im Norden und Süden identifiziert wurden.

Tesoro ist vollständig finanziert für ein ambitioniertes Bohr- und Studienprogramm, darunter 20.000 m Infill-Bohrungen zur Unterstützung der PFS sowie 6.000 m Erweiterungsbohrungen zur Erkundung oberflächennaher und tieferer Ziele. Weitere Arbeitsstränge umfassen Umweltgrundlagenstudien, Genehmigungsverfahren und Analysen des Untertagepotenzials unterhalb der aktuellen Grubenhülle.

Mit strategischer Beteiligung durch Gold Fields, Nähe zu großen chilenischen Goldbetrieben und Zugang zu bestehender Infrastruktur geht Tesoro mit einem klaren Entwicklungspfad in das Jahr 2026.

Resolute Mining: Ein Produzent über mehrere Jurisdiktionen mit neuem Wachstumskurs

Resolute Mining (ISIN: AU0000077208) baut seine Präsenz in Westafrika weiter aus, lieferte im ersten Halbjahr 2025 151.500 Unzen Gold zu AISC-Kosten von 1.688 US$/oz und verfügt über eine solide Bilanz mit 110 Mio. US$ Nettocash. Das Unternehmen hält 18,3 Mio. Unzen Ressourcen und 6,2 Mio. Unzen Reserven in Mali, Senegal und Côte d'Ivoire.

Der Syama-Komplex in Mali bleibt das Kernasset und produziert jährlich über 200.000 Unzen, gestützt durch eine 10-Mio.-Unzen-Ressource. Eine neue technische Bewertung, die 2026 erwartet wird, soll den vollständigen Wert des Sulfid- und Oxidsystems erschließen. In Senegal treibt Resolute Studien und Genehmigungsverfahren für die Satellitenlagerstätten Tomboronkoto und Bantaco voran, die mehr als 600.000 Unzen beherbergen und als neue Erzquellen dienen sollen, um die Betriebsdauer der Mako-Mine zu verlängern.

Den größten Schritt nach vorn stellt jedoch das Doropo-Projekt in Côte d'Ivoire dar. Mit einer Ressource von 4,4 Mio. Unzen und einer aktualisierten DFS, die für Ende 2025 erwartet wird, soll Doropo 2026 in die Bauphase gehen und 2028 die Produktion aufnehmen.

West Wits Mining: Auf dem Weg zur ersten Goldproduktion in Südafrika

West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4) treibt den Übergang vom Entwickler zum Produzenten beim Witwatersrand Basin Project in Südafrika voran. Der untertägige Erzabbau hat bereits begonnen, unterstützt durch vollständig mobilisierte Standortinfrastruktur wie Energieversorgung, Belüftung und Minenflotten.

Die aktualisierte DFS zeigt ein 17-jähriges Projekt mit einer Jahresproduktion von 70.000 Unzen im stabilen Betrieb sowie einem freien Cashflow von 983 Mio. US$ bei einem Goldpreis von 2.850 US$/oz. Die Finanzierung wurde durch Eigenkapital und Senior-Darlehen gesichert, und die erste Goldproduktion ist für Q1 2026 vorgesehen. Weitere untertägige Bohrungen sollen Ressourcen in Reserven umwandeln, während der Abbau voranschreitet.

Drei Unternehmen im Einklang mit einem stärkeren Goldzyklus

Mit einer gefestigten Ausgangslage starten australische Goldaktien in das Jahr 2026. Tesoro Gold, Resolute Mining und West Wits Mining bieten dabei jeweils einen klaren, aber unterschiedlichen Wachstumspfad: Tesoro durch ein sich rasch erweiterndes Entwicklungsprojekt in Chile, Resolute durch eine gereifte afrikanische Produktionsbasis und ein bedeutendes neues Projekt in Doropo, und West Wits durch den unmittelbaren Übergang zur Goldproduktion im Witwatersrand-Becken.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/tso/tesoro-gold-limited/news/investor-presentation-3270304.html

https://www.listcorp.com/asx/wwi/west-wits-mining/news/wwi-investor-presentation-noosa-mining-conference-3274124.html

https://www.listcorp.com/asx/rsg/resolute-mining-limited/news/denver-gold-forum-presentation-3243231.html

Morgans Research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: AU000000WWI4,AU0000077208