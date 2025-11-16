Goldaktien im Fokus: Barrick Mining und Tesoro Gold - Zwei Gegensätze, zwei Chancen

Anzeige / Werbung

Ein starker Anstieg des Goldpreises im Jahr 2025 und ein sich wandelndes makroökonomisches Umfeld definieren die Perspektiven im Edelmetallsektor neu. Etablierte Schwergewichte wie Barrick Mining wandeln kräftige Cashflows in Aktionärsrenditen um, während aufstrebende Explorer wie Tesoro Gold auf dynamisches Wachstum setzen.

Gold bei 4.000 US-Dollar: Eine neue Ära für das gelbe Metall

Der Anstieg des Goldpreises über die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze hat das weltweite Anlegerinteresse an dem Edelmetall und den Unternehmen, die es fördern, neu entfacht. Laut dem aktuellen "Gold Universe"-Bericht von Morgans Financial (Oktober 2025) wird die Rally von einer Kombination struktureller Kräfte getragen: geldpolitische Lockerung, geopolitische Unsicherheit, Entdollarisierungstendenzen und eine allmähliche Abkehr von US-Staatsanleihen.

Die Analysten von Morgans sind überzeugt, dass diese Faktoren die Basis für eine

anhaltende Preisstärke schaffen. Entsprechend haben sie ihre Goldpreisannahmen für die kommenden drei Geschäftsjahre um rund 20% angehoben. Das Institut erwartet nun einen durchschnittlichen Goldpreis von 3.600 US-Dollar je Unze im Geschäftsjahr 2026.

Dieses Umfeld hat auf beiden Seiten des Goldmarktes klare Gewinner hervorgebracht - von großen, diversifizierten Produzenten mit starker Cash-Generierung bis hin zu agilen Entwicklern, deren Projekte ein erhebliches Hebelpotenzial auf den Goldpreis bieten.

Barrick Mining: Von der Basis bis zur Bilanzstärke

An der Spitze des Sektors steht die Barrick Mining Corporation (ISIN: CA06849F1080), deren Ergebnisse für das dritte Quartal eindrucksvoll zeigen, wie operative Exzellenz und günstige Marktbedingungen zusammenwirken können. Das Unternehmen meldete Rekordergebnisse, darunter eine Erhöhung der Basisdividende um 25% und ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar - klare Vertrauenssignale des Managements.

Die Produktion stieg gegenüber dem Vorquartal um 4% auf 829.000 Unzen, während die All-In Sustaining Costs (AISC) um 9% auf 1.538 US-Dollar je Unze sanken - bemerkenswert in einem inflationären Kostenumfeld.

Mit 5 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und einer konservativen Verschuldungsquote (Debt-to-Equity) von 0,14 hat Barrick seine Bilanz zu einem strategischen Vorteil ausgebaut. Der Vorstand genehmigte eine Gesamtdividende von 17,5 US-Cent je Aktie pro Quartal und unterstreicht damit die konsequente Kapitalrückführung an die Aktionäre - bei gleichzeitiger Investition in künftiges Wachstum.

Analysten sehen in Barricks Größe, Stabilität und operativer Disziplin zentrale Stärken in einem zunehmend volatilen Marktumfeld.

Tesoro Gold: Ein aufstrebender Herausforderer mit regionalem Potenzial

Am anderen Ende des Goldspektrums steht Tesoro Gold (ISIN: CA06849F1080). Morgans Research hat das Kursziel jüngst auf 0,27 AUD (zuvor 0,21 AUD) angehoben und die Einstufung "Speculative Buy" bestätigt - gestützt auf aktualisierte Goldpreisannahmen und verbesserte Projektgrundlagen.

Tesoro's Flaggschiffprojekt Ternera in Chile ist von besonderer Bedeutung: Es handelt sich um das erste "Intrusion Related Gold System (IRGS)", das je im Land entdeckt wurde - eine geologische Kategorie, die historisch für erhebliche Wertschöpfung bei frühen Entdeckern stand, wie etwa bei Tropicana und Gruyere. Morgans betont Terneras Potenzial für Ressourcenwachstum und wirtschaftliche Skalierbarkeit und modelliert einen Projektwert von rund 1,5 Milliarden AUD bei einem Spot-Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze.

Zu den wesentlichen Vorteilen zählen laut Analysten: hohes Explorationspotenzial, überschaubare Investitionskosten und steigendes Übernahmeinteresse in einem bergbaufreundlichen Umfeld. Für risikofreudigere Anleger bietet Tesoro damit ein gehebeltes Engagement auf den strukturellen Aufwärtstrend des Goldpreises - ein Gegenpol zu Barricks risikoärmerem Cashflow-Modell.

Zwei Wege durch den Goldzyklus

Die Goldrally hat eine klassische Anlagedichotomie neu belebt: Größe versus Flexibilität. Barricks stetiger Cashflow und diszipliniertes Kapitalmanagement stehen für Sicherheit und Ertragskraft - ideal für institutionelle und einkommensorientierte Anleger. Tesoro hingegen bietet Chancen auf entdeckungsgetriebenes Wachstum und spricht Investoren an, die auf Wertsteigerung durch Exploration setzen.

Da Morgans bis mindestens Geschäftsjahr 2028 mit anhaltend starken Goldpreisen rechnet, sind beide Unternehmen gut aufgestellt, um auf unterschiedliche Weise zu profitieren. Für den gesamten Sektor signalisiert diese doppelte Dynamik - etablierte Produzenten, die Kapital ausschütten, und flexible Entwickler, die neue Ressourcen erschließen - eine solide und vielfältige Grundlage für die nächste Phase des Goldzyklus.

Quellen:

https://www.msn.com/en-us/money/markets/barricks-golden-quarter-boosts-buyback-and-dividend/ar-AA1Qeipx?ocid=BingNewsSerp

Morgans Forschungsbericht "Morgans Golduniversum", 8. Oktober 2025

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

