Goldaktien im Fokus: Ramelius Resources prognostiziert 300 Millionen Cashflow im Jahr 2026. Was kommt als Nächstes für Juniors wie Tesoro Gold?

Goldpreis weiterhin auf hohem Niveau

Während sich das Jahr 2025 dem Ende zuneigt, mag sich die Rallye bei Gold etwas verlangsamen, doch viele Experten sehen weiterhin langfristige Stärke beim gelben Metall. Unterstützt wird dieser Ausblick durch anhaltende makroökonomische Rückenwinde: eine lockerere Geldpolitik, persistente Inflation und zunehmende De-Dollarisierung. Morgans Financial hat kürzlich seine Goldpreisprognosen für das Geschäftsjahr 2026 bis 2028 um etwa 20% angehoben und verweist auf "strukturelle Treiber, die sich nur langsam auflösen werden."

Große Produzenten erzielen starke Cashflows

Das gestiegene Preisniveau bei Gold hat beträchtlichen Wert für etablierte Produzenten freigesetzt. Morgans hebt Northern Star Resources (ISIN: AU000000NST8) hervor, dessen Wachstum durch die Integration von Hemi und den Ausbau von KCGM gestützt wird.

Ramelius Resources (ISIN: AU000000RMS4) wird laut Prognosen im Geschäftsjahr 2026 einen freien Cashflow von 300 Millionen AUD erwirtschaften. Auch Meeka Metals (ISIN: AU0000192726) sticht als Small Cap mit einem vielversprechenden Brownfield-Restart-Projekt hervor - laut Morgans werden FCF-Renditen von über 20% erwartet.

Diese Unternehmen profitieren von stabilen Betriebskosten, wodurch steigende Goldpreise direkt in höhere Margen und Erträge umgewandelt werden. Diese finanzielle Stärke ermöglicht Investitionen, Schuldenabbau und Rückflüsse an die Aktionäre - und festigt ihre Position in einem goldfreundlichen Marktumfeld.

Anleger richten den Blick auf aussichtsreiche Entwicklungsprojekte

Neben den Erfolgen der großen Produzenten rücken auch wachstumsstarke Explorationsunternehmen verstärkt in den Fokus der Anleger. Morgans nennt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) als seinen bevorzugten südamerikanischen Pre-Production-Pick für 2025. Das Ternera-Projekt in Chile - das erste entdeckte IRGS-Goldsystem des Landes - bietet hohes Entwicklungspotenzial.

Morgans bewertet Tesoro nun mit AUD 0,27 je Aktie (zuvor AUD 0,21) und begründet dies mit verbesserten wirtschaftlichen Kennzahlen auf Basis angepasster Goldpreisannahmen. Bei einem Spotpreis von 3.500 US$/oz ergibt sich für Ternera ein geschätzter Netto-Barwert (NPV) von rund 1,5 Milliarden AUD.

Tesoro Gold: Skalierbare Ressource in strategischer Lage

Tesoro überzeugt durch eine Kombination aus Projektgröße, Wachstumspotenzial und günstiger Lage. Das Projekt umfasst 51,2 Millionen Tonnen @ 1,10 g/t mit einem Goldgehalt von 1,82 Millionen Unzen - mit Explorationspotenzial für über 5 Millionen Unzen. Mit überschaubaren Investitionskosten, einem prognostizierten EBITDA von 130 Millionen AUD pro Jahr und möglicher Übernahmephantasie durch Großaktionär Gold Fields ist Tesoro strategisch gut positioniert.

Das Unternehmen operiert in einer etablierten Jurisdiktion mit guter Infrastruktur und regulatorischer Unterstützung - was die Umsetzung realistischer macht als in vielen Schwellenländern.

Fazit: Goldrallye schafft Chancen entlang der Wertschöpfungskette

Der anhaltende Anstieg des Goldpreises eröffnet nicht nur Chancen für große Produzenten, sondern auch für die nächste Generation von Goldentwicklern. Tesoro Gold verkörpert dieses Potenzial eines aussichtsreichen Pre-Production-Titel mit Distriktpotenzial, soliden Projektkennzahlen und einer Hebelwirkung auf den Goldpreis.

Angesichts der stabilen strukturellen Treiber bleibt der Ausblick für Produzenten und Entwickler gleichermaßen vielversprechend.

Quellen:

Morgans Forschungsnotiz "Morgans Gold Universum" 08.10.2025

https://markets.financialcontent.com/stocks/article/marketminute-2025-11-3-golds-enduring-gleam-investor-confidence-shines-amidst-market-volatility

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: AU000000NST8,AU000000RMS4,AU0000077208,AU0000192726