Warum wurde Tesoro Gold von Paydirt Media zum Explorer des Jahres ernannt?

Safe-Haven-Dynamik erfasst die Edelmetalle

Während sich die meisten Anlageklassen vor der Feiertagspause abkühlen, zeigen sich Edelmetalle alles andere als schläfrig. In einer Kaufwelle zum Jahresende ist der Goldpreis auf über 4.500 US-Dollar je Unze gestiegen und hat damit seinen Jahresgewinn auf mehr als 70% ausgeweitet. Silber erreichte mit 71,85 US-Dollar ein Rekordhoch und liegt damit 140% im Plus für das Jahr. Auch Platin betrat Neuland und wurde erstmals seit Beginn der Bloomberg-Aufzeichnungen im Jahr 1987 über 2.300 US-Dollar gehandelt.

Angetrieben wird dieser Anstieg durch eine starke Mischung aus Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank und zunehmenden geopolitischen Risiken, insbesondere die US-Ölblockade gegen Venezuela. Das Ergebnis ist eine deutliche Rückkehr von Privatanlegern, die vor Goldbarren-Geschäften Schlange standen und Gelder in börsengehandelte Fonds (ETFs) investierten. Viele von ihnen sitzen nun auf beachtlichen Gewinnen.

Tesoro Gold: Australiens Explorer des Jahres

Vor diesem Hintergrund reitet Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) auf einer eigenen Welle des Aufschwungs. Das Unternehmen wurde kürzlich von Paydirt Media in Australien zum "Explorer des Jahres" ernannt, was den Durchbruch beim El-Zorro-Goldprojekt in Chile würdigt. Managing Director Zeff Reeves bezeichnete die Auszeichnung als "eine enorme Bestätigung der Leistungen des Tesoro-Teams über viele Jahre hinweg bei El Zorro" und ergänzte: "Sie würdigt die technische Disziplin, Innovation und Überzeugung, mit der El Zorro von der Entdeckung des ersten intrusionsgebundenen Goldsystems Chiles im Jahr 2017 zu einem der heute bedeutendsten reinen Goldentwicklungsprojekte des Landes geführt wurde."

Tesoros Vorzeige-Lagerstätte Ternera liegt im Zentrum eines 570 km² großen Projektgebiets in der Atacama-Region und beherbergt inzwischen eine Goldressource von 1,5 Mio. Unzen mit erheblichem Aufwärtspotenzial. Die Entdeckung positioniert Tesoro an der Spitze einer neuen Mineralprovinz in Chile. "Das Tesoro-Team hat in einem Gebiet, das den meisten australischen Investoren wenig vertraut ist, hervorragende Arbeit geleistet", sagte GMJ-Awards-Juror Justin Osborne. "In den letzten rund 18 Monaten haben sie die Geologie wirklich verstanden und bauen nun eine beträchtliche Ressource auf, die sich der Marke von zwei Millionen Unzen nähert."

Wachstumsperspektiven in einem neu bewerteten Sektor

Laut Morgans Financial bleibt Tesoro die bevorzugte Goldempfehlung in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen treibt ein 12.000-Meter-Entdeckungsbohrprogramm über neue hochgradige Ziele bei La Brea und Peña Blanca voran, unterstützt durch weitere 26.000 Meter an Infill- und Erweiterungsbohrungen. Im November wurde Tesoro auf EV/Ressourcen-Basis mit 54 A$ pro Unze gehandelt - deutlich unter dem Vergleichswert der Peergroup von 176 A$/Unze - und erscheint damit im aktuellen Goldumfeld unterbewertet.

Gestützt auf solide Fundamentaldaten, eine strategische Positionierung in einer bewährten Jurisdiktion und nun auch nationale Anerkennung für den Explorationserfolg hebt sich Tesoro Gold als einer der wenigen Junior-Goldexplorer hervor, die potenziell von der strukturellen Neubewertung des Edelmetallsektors profitieren können.

https://www.afr.com/markets/commodities/year-end-buying-frenzy-rockets-gold-silver-to-fresh-records-20251222-p5npix

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/eN12ly-tesoro-gold-momentum-building

