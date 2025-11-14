Goldaktien im Fokus: Newmont und Agnico Eagle melden starke Gewinne - was bedeutet das für Juniors wie Tesoro Gold?

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold. (ISIN: AU0000077208)

Ein goldenes Quartal für die Großen

Der bemerkenswerte Anstieg des Goldpreises über die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze hat das dritte Quartal 2025 zu einem der profitabelsten Zeiträume in der Geschichte des Edelmetalls gemacht. Der durchschnittliche Quartalspreis von 3.456 US-Dollar/Unze, fast 40% höher als im Vorjahr, bescherte etablierten Produzenten wie Newmont Corporation und Agnico Eagle Mines außergewöhnliche Gewinne - und unterstreicht die beeindruckende Profitabilität des gesamten Sektors.

Newmont (ISIN: US6516391066) meldete einen Gewinn je Aktie von 1,71 US-Dollar und übertraf damit deutlich die Erwartungen, bei einem Umsatz von 5,52 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow erreichte mit 1,6 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert - das vierte Quartal in Folge mit einem Milliardenüberschuss. Trotz leicht gesunkener Produktion bestätigten ein durchschnittlich realisierter Goldpreis von 3.539 US-Dollar/Unze und striktes Kostenmanagement den Status des Unternehmens als Branchenmaßstab.

Auch Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) übertraf die Prognosen mit bereinigten Gewinnen von 2,16 US-Dollar je Aktie und einem Rekordumsatz von 3,06 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte einen realisierten Goldpreis von 3.476 US-Dollar/Unze und generierte einen starken freien Cashflow von rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

Die Botschaft dieser Ergebnisse ist eindeutig: Die hohen Goldpreise schlagen sich direkt in Rekordgewinnen, solideren Bilanzen und wachsendem Anlegervertrauen im gesamten Goldminensektor nieder.

Strukturelle Rückenwinde stützen die Rallye

Nach Analysen von Morgans Financial sind die treibenden Kräfte hinter der Goldrallye - geldpolitische Lockerung, Entdollarisierung und anhaltende geopolitische Risiken - keineswegs vorübergehend. In seinem aktuellen Bericht "Gold Universe" hebt das Institut seine Goldpreisannahmen für die kommenden drei Geschäftsjahre um rund 20% an. Das Haus verweist auf einen "Mix aus Faktoren", der das aktuelle Preisniveau sowohl tragfähig als auch gut unterstützt erscheinen lässt.

Für große Produzenten bedeutet dieses Umfeld wachsende Margen, stabile Dividenden und größere finanzielle Flexibilität.

Für Anleger stellt sich jedoch die spannendere Frage weiter unten in der Wertschöpfungskette: Wie verändern diese Bedingungen die Chancen für Junior- und Mid-Tier-Produzenten?

Tesoro Gold: Ein Junior mit strategischem Hebel

Tesoro Gold (ISIN: AU0000168701) entwickelt sich zu einer interessanten Wachstumsstory für Investoren. Das Ternera-Projekt des Unternehmens in Chile - das erste bekannte Intrusions-Goldsystem des Landes - hat aufgrund seiner Größe und strategischen Bedeutung zunehmende Aufmerksamkeit erlangt.

In seinem Update vom Oktober 2025 erhöhte Morgans Financial das Kursziel für Tesoro auf 0,27 A$ (0,154 €) und verwies auf höhere Goldpreisprognosen sowie eine Neubewertung des Nettobarwerts des Projekts, der nun auf rund 1,5 Milliarden A$ im aktuellen Goldpreisumfeld geschätzt wird. Das Institut stuft Tesoro als "spekulativen Kauf" ein, mit einer attraktiven Kombination aus Ressourcenausbau, überschaubarem Kapitalbedarf und Übernahmeattraktivität.

Die Explorationsaktivitäten von Tesoro liefern weiterhin ermutigende Ergebnisse, und bis Ende 2025 werden weitere Ressourcenerweiterungen erwartet. Morgans geht davon aus, dass Ternera über 4 Millionen Unzen enthaltenes Gold erreichen könnte, sobald die Bohrkampagne abgeschlossen ist - eine Größe, die Tesoro zu einem potenziellen Übernahmeziel für größere Produzenten mit Expansionsambitionen machen dürfte.

Chancen und Unterschiede

Der aktuelle Goldzyklus verstärkt eine klare Zweiteilung innerhalb der Branche: Etablierte Produzenten nutzen ihre Rekord-Cashflows, um Bilanzen zu stärken und Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, während Juniors wieder stärker ins Blickfeld rücken - entweder als Übernahmekandidaten oder als spekulative Hebel auf dauerhaft hohe Goldpreise.

Wie Newmont und Agnico Eagle zeigen, eröffnen Rekordpreise erhebliche Gewinnchancen für die Top-Produzenten. Doch auch für mittlere und kleinere Unternehmen wird die strategische Logik zunehmend klarer: In einer Welt hoher Goldpreise sind Ressourcengröße und politische Stabilität die entscheidenden Wettbewerbsvorteile.

Ein goldener Horizont

Der Anstieg des Goldpreises und die robuste Performance der führenden Produzenten unterstreichen die Widerstandsfähigkeit der Branche in Zeiten globaler Unsicherheit. Viele Analysten erwarten, dass sich der Goldpreis bis 2026 nahe 4.000 US-Dollar/Unze halten wird. Sollte dies eintreten, dürfte die Stärke des Sektors anhalten - nicht nur bei etablierten Minengesellschaften, sondern auch bei Juniors wie Tesoro Gold, die Explorationspotenzial mit anhaltender Preisdynamik verbinden.

Quellen:

https://markets.financialcontent.com/wral/article/marketminute-2025-11-4-gold-miners-ride-record-bullion-prices-to-stellar-q3-earnings#:~:text=Revenue%20reached%20an%20all%2Dtime,trend%20seen%20across%20the%20sector.

Morgans Forschungsbericht "Morgans Golduniversum", 8. Oktober 2025

---?

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

