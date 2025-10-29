Wird die positive Entwicklung im Goldsektor anhalten? Was kommt als Nächstes für Tesoro Gold und GoldFields in Chile?

Anzeige / Werbung

Steigender Goldpreis treibt die Branche an

Die zweijährige Hausse beim Goldpreis hat die Landschaft der Small-Cap-Bergbauunternehmen grundlegend verändert. Mit 1.045 Tonnen Gold, die im vergangenen Jahr von Zentralbanken erworben wurden, bleibt die Nachfrage robust - angetrieben von geopolitischer Unsicherheit und dem Bestreben, sich vom US-Dollar zu diversifizieren.

Der Aufschwung des Edelmetalls hat vormals übersehene Junior-Minen in den Fokus der Investoren gerückt. Gleichzeitig hat die Rallye deutliche Unterschiede in der Wertentwicklung offengelegt: Während einige Nebenwerte um mehr als 400% zulegten, blieben andere deutlich zurück.

Ein Sektor wird erwachsen

Gold macht inzwischen rund 17% des australischen ASX Small Ordinaries Index aus - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 5-7% vor wenigen Jahren. Verbesserte Produktionsabläufe, sinkender Kostendruck und Rekordzuflüsse an Barmitteln haben diese Entwicklung unterstützt. Die Schließung mehrerer Nickel- und Lithiumminen hat zudem qualifizierte Arbeitskräfte freigesetzt, wodurch Goldproduzenten ihre Förderung effizient ausweiten konnten.

Fusionen und Übernahmen dürften die nächste Phase des Zyklus prägen. Transaktionen wie der Erwerb von De Grey Mining durch Northern Star Resources (ISIN: AU000000NST8) und die Übernahme von Spartan Resources durch Ramelius Resources (ISIN: AU000000RMS4) verdeutlichen den erneuten Hunger nach Wachstum. Größere Produzenten mit prall gefüllten Kassen, aber begrenztem organischen Wachstumspotenzial, dürften künftig verstärkt auf agile Entwicklerunternehmen setzen.

Tesoro Gold rückt ins Rampenlicht

Unter den aufstrebenden Namen sorgt Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) mit seinen Fortschritten in Chile für Aufmerksamkeit. Die im September veröffentlichte erweiterte Scoping-Studie für das Flaggschiffprojekt El Zorro beschreibt einen technisch unkomplizierten Tagebaubetrieb mit soliden wirtschaftlichen Kennzahlen. Auf Basis eines Goldpreises von 2.750 US-Dollar je Unze ergibt sich ein Kapitalwert nach Steuern (NPV) von 663 Millionen US-Dollar und eine interne Verzinsung (IRR) von 51%. Bei aktuellen Spotpreisen liegt das Potenzial bei nahezu einer Milliarde US-Dollar.

Mit einer geplanten Jahresproduktion von durchschnittlich 111.000 Unzen in den ersten neun Jahren und nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von rund 1.216 US-Dollar pro Unze ist El Zorro im globalen Kostenvergleich gut positioniert. Die anfänglichen Investitionskosten von 248 Millionen US-Dollar gelten als moderat und stützen die Finanzierbarkeit des Projekts. Geschäftsführer Zeff Reeves bezeichnete El Zorro als "eine äußerst attraktive Entwicklungsmöglichkeit mit konventionellem Bergbau und Verarbeitung" und verwies auf metallurgische Ausbeuten von rund 95% bei Einsatz eines kostengünstigen CIP-Verfahrens und entsalztem Wasser aus der nahegelegenen Anlage Totoralillo.

Chiles Goldambitionen wachsen

Tesoros Pläne fügen sich in einen breiteren chilenischen Goldaufschwung ein. Das derzeit größte neue Bergwerk des Landes, Salares Norte von Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123), steigert nach einem anspruchsvollen Anlauf seine Produktion deutlich. Der südafrikanische Konzern erwartet für 2025 eine Förderung von 325.000 bis 375.000 Unzen Gold bei nachhaltigen Gesamtkosten von 975 bis 1.125 US-Dollar pro Unze - eine wettbewerbsfähige Spanne, die Chiles Potenzial als kostengünstigen Goldstandort unterstreicht.

Salares Norte soll bis 2026 seine geplante Jahreskapazität von 550.000 bis 580.000 Unzen erreichen und damit Nordchile als eine der dynamischsten neuen Goldregionen der Welt etablieren. Für Entwickler wie Tesoro, die im selben geologischen Gürtel tätig sind, bietet diese Entwicklung sowohl infrastrukturelle Synergien als auch eine Bestätigung des Standorts.

Fazit

Die Dynamik im globalen Goldsektor bleibt beeindruckend - und Chile entwickelt sich dabei zu einem der spannendsten Schauplätze. Während der anhaltend hohe Goldpreis die Margen stärkt und größere Produzenten zu neuen Übernahmen anspornt, profitieren agile Entwickler wie Tesoro Gold von einem günstigen Umfeld. Mit dem Projekt El Zorro hat das Unternehmen die Chance, sich als künftiger Produzent in einer Region zu etablieren, die durch das Wachstum von Gold Fields und anderen Akteuren zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Ob die positive Entwicklung im Goldsektor anhält, wird vor allem von geopolitischen Faktoren, Zentralbankkäufen und der Inflationsdynamik abhängen. Doch die derzeitigen Fundamentaldaten sprechen für eine anhaltende Stärke. Für Chile - und Unternehmen wie Tesoro Gold - könnte dies der Beginn einer neuen Wachstumsphase im globalen Goldzyklus sein.

