Was als Nächstes mit Gold und Bitcoin geschieht. Ein Analyst senkt Bitcoin-Prognosen, während Tesoro Gold Unterstützung findet

Digitale Vermögenswerte verlieren an Dynamik, just während Teile des Goldsektors beginnen, sich zu festigen - und damit die Grundlage für einen auseinanderdriftenden Ausblick auf zwei Anlegerfavoriten schaffen.

Die Bitcoin-Rallye kommt ins Stocken

Die deutliche Umkehr von Bitcoin in diesem Jahr hat selbst seine optimistischsten Befürworter dazu veranlasst, ihre Annahmen zu überdenken. Standard Chartered - seit Langem eine der konstruktiveren Stimmen im Bereich digitaler Vermögenswerte - hat seine Kursziele für die kommenden fünf Jahre gesenkt, nachdem die Kryptowährung seit ihrem Oktober-Hoch etwa 27% eingebüßt hat.

Geoff Kendrick, Global Head of Digital Assets Research der Bank, teilte Kunden mit, dass der jüngste Ausverkauf eine "Neukalibrierung" der langfristig positiven Einschätzung notwendig gemacht habe. Bitcoin, für das die Bank einst einen Kurs von 200.000 USD bis Ende 2025 prognostiziert hatte, wird nun voraussichtlich Ende 2026 bei rund 150.000 USD liegen - etwa die Hälfte der früheren Schätzung.

Diese Anpassung ist auf schwächere Liquiditätsbedingungen, nachlassende Unterstützung durch Unternehmens-Bitcoin-Bestände sowie eine stärkere Abhängigkeit von ETF-Zuflüssen zur Aufrechterhaltung des Aufwärtstrends zurückzuführen. Die langfristige Wertsteigerungsstory bleibt intakt, doch der erwartete Verlauf ist flacher als bisher angenommen.

Inflation und Zinsen erschweren das Krypto-Bild

Hohe Zinsen und wiederkehrende Inflationssorgen belasten die Stimmung im Bereich digitaler Vermögenswerte zusätzlich. Bitcoins Sensitivität gegenüber Veränderungen der Realzinsen ist erneut in den Vordergrund gerückt, da der Markt nicht länger von einem akkommodierenden Umfeld profitiert, das risikoreiche Anlagen typischerweise stützt. Die zollbedingte Volatilität zu Beginn des Jahres unterstrich zudem, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Die gegenzyklische Attraktivität von Gold kehrt zurück

Während Bitcoin an Glanz verloren hat, gewinnt Gold erneut an Aufmerksamkeit unter defensiv orientierten Anlegern. Die charakteristische Stabilität des Metalls in unsicheren makroökonomischen Phasen hat dafür gesorgt, dass Allokationen zurück in physisches Gold und Frühphasen-Bergbauaktien gelenkt werden.

Ein Unternehmen, das in diesem Umfeld Unterstützung findet, ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), das sein El-Zorro-Projekt in Chile vorantreibt. Eine aktualisierte Analyse von Morgans Financial zeigt kontinuierliche Fortschritte bei Exploration und Machbarkeitsstudien auf und unterstreicht das potenzielle Ausmaß und die Entwicklungschancen des Projekts.

Der El-Zorro-Korridor - mit einer Länge von etwa 20 Kilometern - ist größtenteils noch unerprobt, während die Ternera-Lagerstätte eine Ressourcenbasis von 1,5 Millionen Unzen bildet. Bevorstehende Bohrungen an den Zielen La Brea und Peña Blanca dürften das Distriktmodell weiter verfeinern; beide Gebiete haben bereits hochwertige Kanalproben geliefert.

Aktualisierte Bewertung von Morgans - angepasst an die Rekapitalisierung

Morgans hat kürzlich sein Bewertungsmodell aktualisiert, den Bewertungszeitraum fortgeschrieben und das erweiterte Aktienregister berücksichtigt. Der Analyst senkte die Projektrisiko-Gewichtung von 50% auf 25%, was die verbesserte Finanzierungssicht widerspiegelt, und berechnete die Nettocashposition des Unternehmens neu.

Das Ergebnis ist eine risikogewichtete Bewertung von 854 Mio. AUD, entsprechend einem Kursziel von 4,80 AUD je Aktie (nach jüngster Aktienkonsolidierung).

Morgans weist darauf hin, dass Tesoro selbst auf dem aktuellen Kursniveau im Branchenvergleich weiterhin günstig erscheint - sowohl auf EV/Ressource-Basis als auch gemessen am P/NAV. Der Analyst hebt die Kombination aus Projektgröße, niedrigem Höhenlagenbetrieb sowie Zugang zu bestehender Infrastruktur als unterstützende Faktoren für die langfristige Entwicklungsstory hervor.

Ein auseinanderdriftender Weg

Gold und Bitcoin stehen nun vor deutlich unterschiedlichen kurzfristigen Perspektiven. Bitcoin muss sich in einem weniger verzeihenden makroökonomischen Umfeld behaupten und mit einer Marktstruktur zurechtkommen, die zunehmend von ETF-Zuflüssen statt von unternehmensseitigen Bilanzaufbauten abhängt.

Gold hingegen scheint sich zu stabilisieren - nicht in dramatischer Beschleunigung, aber auf einer festeren Grundlage, da Anleger nach Schutz vor politischer Unsicherheit suchen. Für Unternehmen wie Tesoro Gold eröffnet dieses Umfeld die Möglichkeit, technisch getriebene Meilensteine voranzutreiben und gleichzeitig das Anlegerinteresse aufrechtzuerhalten.

In einem Jahr, das von Volatilität über nahezu alle Anlageklassen hinweg geprägt war, verdeutlicht die Divergenz zwischen Gold und Bitcoin eine breitere Verschiebung: Der Markt beginnt, Risiko neu zu bepreisen - und Vermögenswerte mit greifbaren Fortschritten und klareren Entwicklungswegen könnten besser positioniert sein, um diesen Übergang zu überstehen.

https://www.businessinsider.com/bitcoin-price-prediction-btc-2026-forecast-standard-chartered-150k-2025-12

Morgans Research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

